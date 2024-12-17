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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，北檢將於下週偵結，依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯文哲。過去柯文哲曾說自己生平最討厭3樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨，也說過「基金會就是政治人物的魔戒」，結果他創立民眾黨後，成立黨營事業木可公司、眾望基金會，還悄悄執行「屯田計畫」開眾城公司要募20億資金，甚至還下令大帳房李文宗找「阿扁的劉泰英」。《鏡週刊》報導指出，柯文哲去年一月為佈局總統大選，要李文宗確拜訪前中鋼董事長林文淵，邀請對方擔任顧問，還說「林文淵是阿扁的劉泰英，我們需要這種有經驗的人。」且柯文哲在去年3月拜訪陳水扁後，還公開稱讚林文淵是人才，不過林文淵最後並未加入。據《鏡週刊》報導，前年台聯黨前主席蘇進強及教授莊淇銘被柯文哲邀請助陣，以新故鄉智庫協會祕書長及理事名義支薪，而2人月薪各12萬，皆以現金支付；知情人士也指出，李文宗原本任職北捷董事長，年薪300萬元，去年初卸任後，柯文哲馬上交辦相關人士，讓李文宗從木可支領月薪12萬元，同時向李文宗表示「蔡壁如的薪水，我明天跟她談。我是想從基金會領，從中央黨部領薪水太多人看到，從基金會這邊領比較隱密。」由此可見，柯文哲成立眾望基金會、智庫協會與木可公司等8大金庫帳戶，以及用現金收付相關款項，疑似就是為了掩飾收賄等金流。