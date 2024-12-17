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超級央行周登場，市場瀰漫一股觀望氛圍，美元指數有撐，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓兌美元進一步貶破154，新台幣兌美元今（17）日早盤則盤整小升，高低價差僅2.4分。本周除了美國聯準會（Fed）及台灣央行都將在周四舉行2024年最後一場利率決策會議之外，日本、英國央行也將接力召開，美元指數在106.8上下震盪，亞洲主要貨幣升貶互見，其中傳出日本央行可能不升息，日圓兌美元續貶破154，今日早盤在154.016至154.339之間震盪。至於其他亞幣包括韓元今日早盤在1433.8599至1437.84兌1美元盤整；人民幣兌美元中間價貶值來到7.1891，離岸人民幣兌美元則從7.2873貶至7.2924。新台幣兌美元今日則呈現盤整小升格局，以32.47元、升值1.5分開出，在台股走揚下，進一步來到32.461元，升值2.4分，目前在32.468元盤整。