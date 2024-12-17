我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，北檢將於下週偵結，且據白營人士爆料，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，目標募集20億元資金。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，「柯文哲二十億的野望還沒完成，往事只剩下『失憶、回憶』，光是算算京華城案的貪污圖利、政治獻金案，看來都不只要被關二十年嘍！」吳靜怡今（17）日在臉書發文指出，「木可原來是煉金阿土伯，屯田計劃上看二十億！」據媒體報導，2020年2月20日由李文宗牽線「沈柯會」後，柯文哲成功收到京華城案朱亞虎供出的「期約」賄款前金210萬元，於是，柯文哲動念啟動屯田計畫打造「類黨營事業」，2020年5月5日在桃園蘆竹成立「眾城管理顧問股份有限公司」，這間公司代表人為孫正強，其中董事叫朱惠蓉（並非朱蕙蓉），比較有趣的是一位董事叫做孫正華，正好也是民眾黨中央委員、前立委張其祿推薦的高雄人馬，柯文哲對錢不是沒有野心，計畫募集的金額目標就是20億元資金，本來還想找前產發局林崇傑負責企劃，看來是想透過市府中小企業的資源人脈，另外，媒體提到柯文哲的學弟、前市府機要劉瑋，劉瑋也是曾任民眾黨中央委員，更是號稱柯媽媽派系人馬。吳靜怡說，2022年6月由柯文哲拍板成立木可公關，當時設立的辦公室並不是在台玻，而是在商務中心，在人馬的選擇，當然是要挑李文宗、李文娟，畢竟，李文宗才是京華城案真正的接頭人。原來柯文哲一心是想著錢，所以找了蘇進強、莊淇銘，甚至企圖想找林文淵，只是柯文哲不知道，林文淵早就知道柯文哲這個人相當不正派。蘇進強以為加入的目標是要建立智庫，結果居然是募款，薪水來源是現金，據傳募款到智庫的現金也是柯文哲指定交付給李文宗，「長輩告訴我，在台玻大樓旁的兄弟飯店，常常看到蘇進強約了人吃飯，也會看到柯文哲跟一群企業家在兄弟飯店舉辦募款餐會，而莊淇銘離開新竹縣楊文科團隊之後，很早就被柯文哲當成選舉顧問。」吳靜怡指出，最近有人總是提到民生社區的辦公室，那是「索拉能源」，柯文哲其實也沒有常常去那邊，但也是一個有趣的關係鏈。「柯文哲二十億的野望還沒完成，往事只剩下「失憶、回憶」，光是算算京華城案的貪污圖利、政治獻金案，看來都不只要被關二十年嘍！」