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舊金山巨人在近日為Willy Adames舉辦加盟記者會，Adames也在記者會上透露，「自己在加盟巨人後並沒有閒著，很積極在幫助巨人延攬前隊友Corbin Burnes」，巨人陣營也在這幾天積極與Burnes做交涉。雖然巨人是Burnes爭奪戰的領跑者，但大聯盟官網記者Mark Feinsand則指出，「多倫多藍鳥也被視為Burnes最有可能前往的球隊。」此外Burnes陣營預計追求一份總額達2億美元（約新台幣64億）的合約。Adames在記者會上說道：「在我決定加盟巨人時，我就與我在密爾瓦基釀酒人的前隊友Burnes聯繫，我正盡一切努力招募他，我希望我們能簽下他，因為這將是一個強大的補強，當團隊中擁有Burnes這樣的投手，那場比賽的勝率是99％。」自2021年Adames透過交易來到密爾瓦基釀酒人後，連續4個賽季都至少能敲出24轟，今年更是打出生涯最佳的32轟，其中曾在2021到2023賽季與Burnes當過隊友。談到巨人與Burnes的交涉狀況，Adames說：「雙方交涉十分順利，我認為我們非常積極，這是我現在能說的，但球團是真的非常積極。」Burnes可說是投球實力兼具且不容易受傷的投手，已經連續4年先發至少出賽28場，本季32場出賽皆為先發登板，拿下15勝、9敗、防禦率2.92、送出181次三振的成績。日前雖然傳出洛杉磯道奇、巴爾的摩金鶯都有意延攬，但隨著道奇簽下Blake Snell後，與金鶯銀彈不足的情況，Burnes加盟這兩隊的機會可說是微乎其微。