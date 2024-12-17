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勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉霸凌案，引發全民公憤，勞動部長洪申翰緊急接任部長滅火。台灣民意基金會調查洪申翰的人事案的看法，結果有高達4成1覺得洪申翰不適任。基金會董事長游盈隆說，這代表賴政府的重要人事安排，又新增了一個被多數民意否定的例子，洪申翰未來能否勝任勞動部工作，社會高度關注。根據民調，是否認為洪申翰擔任勞動部長，是適當的人事安排？有7.4%民眾認為非常適當，26%還算適當；22.3%不太適當，18.2%一點也不適當；19.5%沒意見，6.8%不知道、拒答。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年12月9-11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。