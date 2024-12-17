我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲起訴在即，《鏡週刊》今（17）日揭露，柯文哲2020年就有20億元「屯田計劃」，找人開設眾城公司意圖當黨營事業牟利。民眾黨立院黨團總召黃國昌被記者問及此事時，先是嘆了一口氣，隨即對週刊提出2個問題，並痛斥週刊連基本問題都無法回答就想潑髒水，「是在配合台北地檢署羅織罪名嗎？」民眾黨團今召開記者會時事回應，總召黃國昌被問到週刊最新爆料的柯文哲「屯田計劃」時，先是強調自己第一次聽到眾城公司，並要求提出這種「污衊指控」的人應該說清楚、講明白。他並具體提出2個問題：第一、眾城公司是台灣民眾黨或柯文哲成立的基礎證據在哪裡？第二、眾城公司做了什麼東西跟台灣民眾黨有關係？黃國昌並痛斥週刊，不要連這種基本問題都無法回答，就想配合台北地檢署羅織罪名、潑髒水。他並話鋒一轉再次嘲諷檢察總長邢泰釗「你還在睡喔？」有關昨天立法院長韓國瑜主持朝野協商，但因早上藍綠在內政委員會爆發衝突，綠營憤而拒絕出席，導致協商流局。黃國昌則回應，對於民進黨昨天的協商表現他只有四個字形容，就是「莫名其妙」。黃國昌說，民進黨團一開始說不來、退席了，後來又跑進來鬧。「我希望韓國瑜院長表達一個很清楚的態度，是以後各個黨團朝野協商，不來就不來，是你的自由，我們沒意見，跑來鬧是什麼意思？」