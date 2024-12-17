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近日有名嘴及媒體披露，民眾黨立院黨團在大法官的人事同意權案投票態度鬆動，並傳出立委黃珊珊試圖遊說藍委支持司法院長被提名人、她的大學同學張文貞。黃珊珊今（17）日強調這明顯是造謠，並笑問：「民眾黨8席立委要去遊說50幾席的國民黨，你覺得可能嗎？」立法院24日將行使大法官人事同意權，國民黨團目前傾向全面封殺7位被提名人，不過，有名嘴爆料，某特定民眾黨立委遊說藍委，對特定大法官人選投同意票。《菱傳媒》今日披露，該白委就是黃珊珊，支持對象則是她的大學同學張文貞。黃珊珊今日在黨團時事回應記者會中表示，這個消息明顯是造謠，提名大法官的是民進黨，而民眾黨僅有8席，要去遊說擁有50多席的國民黨，「你覺得可能嗎？」黃珊珊強調，台灣民眾黨有自己的主體性，不僅會提出自己黨團的法案，對於大法官人事同樣也有自己的立場，「所以不需要再去見縫插針」。