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▲根據傳言，大聯盟有多達20支球隊與佐佐木朗希接觸，有錢的球團不多，但每支球隊都可以有很多誠意，。（圖／美聯社／達志影像）

▲最大咖的Juan Soto動向確定後，球員市場果然開始動了起來。（圖／美聯社／達志影像）

▲Max Fried今年為勇士先發登板29場，投了174.1局，送出166次三振，防禦率3.25，每局被上壘率1.16，戰績11勝10敗。（圖／美聯社／達志影像）

Juan Soto與紐約大都會簽下7.65億美元合約後，搶人失敗的洋基隊以8 年 2.18 億美元簽下左投Max Fried，球員市場整個動了起來。而焦點則是轉向23歲的日籍投手「令和怪物」佐佐木朗希，因為這是個不同於一般的自由球員動態，因為「錢」很可能不是重點，最終得手的不見得是呼聲最高的道奇、教士。一直以來，佐佐木朗希最熱門都是洛杉磯道奇與聖地牙哥教士這兩支國聯西區的球隊。但所有人都知道，未滿25歲的他只能簽小聯盟合約，並且受到國際球員簽約限制，大聯盟球隊想多花錢簽下他都不行，因此一些豪門球隊網羅大咖球星的作法是行不通的，大谷翔平在2017年底與天使簽約就是類似的狀況。道奇與教士都是近年來擅於砸重錢簽重量級球星的球隊，但兩隊之所以成為「朗希爭奪戰」中的領先者，卻不是因為錢的要素。道奇有著多年來讓亞洲球員相當熟悉的系統、地緣環境對日本友善，而且與佐佐木接觸多年，陣中又有大谷、山本由伸兩位經典賽隊友。教士同樣誠意滿點、動作早，還有大前輩達比修有牽線。但佐佐木朗希的經紀人Joel Wolfe畢竟是經驗豐富、有遠見的，也與日籍球員打交道多年（達比修、千賀滉大、鈴木誠也與山本由伸都由他代理），在各種操作上，一來給予這些大球團壓力，二來也是盡量設法為自己的客戶尋求一個最適合的環境，近期各種運作可說是相當明顯。以經紀人的角度來看，要真正回收佐佐木朗希的價值，必須等到他日後成為自由球員，也就是依循大谷在2018年於天使開始大聯盟球季、2024年季前與道奇簽下7億美元合約的模式，在此之前，經紀公司最重要的事是幫助佐佐木在這些球季中能投出好成績。不久前，Joel Wolfe曾公開表示，佐佐木朗希過去在日本所面對的媒體環境太過於嚴苛，或許更適合與中、小型市場球隊簽約，盡量將媒體干擾的程度減至最低。這樣的說法直接打壓了紐約、洛杉磯兩大城市的球隊（教士鄰近洛杉磯也算在內），也為其他球隊帶來希望。Joel Wolfe的話才說完沒多久，任天堂佔了10%股份的西雅圖水手就由棒球營部部總裁Jerry Dipoto發聲，強調佐佐木是這個休賽季的補強重點，並已追蹤年，下個月將入選美國棒球名人堂的水手隊總裁特別助理兼顧問的鈴木一朗將成為重要的遊說團戰力。而這幾天還有媒體點名辛辛那提紅人隊，認為這支球隊干擾少，大媒體通常不太注意到，而且投手養成系統非常不錯，很適合想安心打球的佐佐木。日前底特律老虎總裁Scott Harris也公開表示全力爭取他成為球隊的第二號先發投手，只排在新科美聯賽揚獎得主Tarik Skubal之後。根據傳言，大聯盟有多達20支球隊與佐佐木朗希接觸，有錢的球團不多，但每支球隊都可以有很多誠意，因此像是本季吞下121敗的芝加哥白襪、小市場坦帕灣光芒都免不了出手，要預測明年1月15日上午的國際球員簽約金重新計算後，朗希會選擇那支球隊，實在不是一件容易的事。最大咖的Juan Soto動向確定後，球員市場果然開始動了起來。與Soto簽約幾乎同步的是，舊金山巨人以7年1.82億美元簽下釀酒人游擊砲Willy Adames。現任巨人棒球事務部總裁Buster Posey在簽下Adames後注意到這份合約打破隊史紀錄，而原紀錄竟是Posey自己在2013年所簽下的9年1.67億美元合約。巨人能夠簽下這份合約，完全可以說是策略成功、時機掌握得極佳。29歲的Adames今年敲出32轟，打下112打點，完成21次盜壘成功，OPS（上壘率+長打率）0.794，完全處在當打之年，道奇、大都會、洋基、紅襪、太空人等隊都早就相中他。但要網羅這樣的大咖球星，這些球隊大多必須等Soto案結束後才能出手，巨人完全捉準時機，提出一個讓Adames難以拒絕的合約。雖然不能說巨人隊此舉是「趁火打刼」，但卻是在這些豪門球隊難以動彈的時候，做出果決的動作。畢竟在此之前，市場傳聞道奇和大都會似乎開過1.6億美元的合約，巨人在這個對手比較難隔空競價的時機，一舉拉高合約價碼，10月才新官上任的Posay可說是馬上就有功勞。接著是在大都會搶到Soto的兩天後，搶人失敗的洋基隊以8年 2.18 億美元合約簽下30歲的勇士隊左投Max Fried，寫下新的隊史左投合約紀錄。Fried今年為勇士先發登板29場，投了174.1局，送出166次三振，防禦率3.25，每局被上壘率1.16，戰績11勝10敗。由於正值生涯巔峰，Fried在各媒體的自由球員排名都極高，《The Athletic》就將他排在Juan Soto、Corbin Burnes和佐佐木朗希之後，名列第4。雖然強打的補強計劃尚未完成，但洋基能網羅Max Fried，絕對是在爭霸路上增添一強大助力。Fried是市場上最佳左投，實力無庸置疑，但他最大的魅力卻在於容易贏球，近7年他有4季是拿下兩位數的勝場數，2019年17勝6敗，2021、22年都是14勝7敗，即使今年勇士團隊狀況下滑，他還是投出超過5成的勝率，而在因傷缺場的兩個球季中，2020年是7勝0敗，2023年是8勝1敗。勇士是近年來大聯盟戰績最好的球隊之一，Fried生涯拿下73勝36敗，勝率高達0.670，這不禁讓人想到2013年退休的左投Andy Pettitte。嚴格說起來，Pettitte並非是一位實力最頂尖的先發左投，雖然他生涯拿下256勝，但能夠擁有18年成功的大聯盟生涯主要是因為都待在實力好的球隊（洋基、太空人），此外就是人際關係、情商等精神面或技術外的特質都很不錯，他在洋基待了15年就拿下219勝，勝率高達0.633。一般來說，單純以技術面來說，Fried會比Pettitte好，因此他在勇士這樣的常勝軍中所創造的超高勝率，按理來說，是非常有機會「複製」到洋基的。另外就是在幾天前，休士頓太空人將明年球季結束後就會成為自由球員、27歲的外野手Kyle Tucker交易到芝加哥小熊隊，換來三壘手Isaac Paredes、投手Hayden Wesneski和內外野兼修的Cam Smith。Tucker今年因為脛骨受傷只出賽78場，但繳出的數據卻相當驚人，339打席差不多只是去年（674打席）的一半，卻轟出23支全壘打，選到56次四壞球，但只被三振54次，生涯首度單季三振低於保送，OPS更高達0.993。對太空人來說也是兩難，留下Tucker會是拚進季後賽的重要戰力，但選擇捨棄他最後一年的價值，換來更多籌碼也可以，至少OPS值0.739的Isaac Paredes絕對可以做為之未若無法簽回Alex Bregman的三壘備胎。簽下Tucker後，小熊面臨外野人手爆滿的問題，原本Ian Happ左外野，鈴木誠也右外野，Pete Crow-Armstrong中外野，Cody Bellinger則在中、右外野游走，鈴木誠也和Bellinger還會分攤DH。但Tucker未來將佔去右外野一席，鈴木只能打DH，因此也有傳言，小熊已將鈴木誠也送上交易平台，待價而沽。今年的冬天似乎特別熱鬧，市場上至少還有Corbin Burnes、Alex Bregman、Pete Alonso、Anthony Santander、Jack Flaherty和Teoscar Hernández等多位球星等待簽下大約。