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馬刺總教練Gregg Popovich11月初因為「輕微中風」暫離賽場，台北時間今(17)日清晨，這位75歲NBA傳奇教頭首度發表聲明，除了感謝大家的祝福之外，也用經典「波式」幽默，期許自己能盡快重返賽場執教。「對我和家人來說，當然是無法預期的6週。當我們還在為復原努力的此時，我想要花一點時間跟大家分享，因為這段時間收到許多支持讓我很感動。」Popovich說道：「儘管我想要逐一致謝，不過現在，就讓我和家人一併向各位感激，感謝無與倫比的眾人、整個馬刺球團，還有關心的家人與朋友們。」開季率領馬刺打出2勝3敗戰績後，Popovich於11月2日開始未隨隊，一開始馬刺球團方未公開原因，後續證實這位名帥罹患「輕微中風」，不得已暫別賽場休養中，球隊改由助理教練Mitch Johnson擔任代理總教練，至今率隊打出11勝10敗戰績，重建中的馬刺本季目前戰績為13勝13敗，暫居西區第11名。明年初即將滿76歲的Popovich，堪稱NBA史上最偉大總教練，不僅是NBA史上年紀最年長總教練，連續執教馬刺長達29個球季、也為NBA史上執教同支球隊最長年份的教頭，期間連續21年帶隊闖進季後賽獨居史上第一，另外執教生涯累積1390勝同樣位居史上第一。