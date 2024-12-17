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▲2波冷氣團接力影響，中部以北要留意經常出現的10度低溫。（圖／中央氣象署）

▲週四和週末兩天，台灣上空水氣較多，配合冷氣團的低溫，3000公尺以上高山有機會下雪。（圖／中央氣象署）

本週台灣將迎接連續2波冷氣團的侵襲，最低氣溫可能來到7度，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明天清晨至週五（12/18至12/19），南投以北空曠地區低溫約7至9度最冷，台南以北3000公尺左右高山有霧淞或下雪機會，週末則是另一波冷空氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（17）日白天冷氣團稍微減弱、天空雲量減少、陽光露臉，北部高溫升到19至20度，中部、花東22至25度，南部24至27度，今晚到明天清晨，中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到10至12度，南部、花東空曠地區低溫13至15度今天迎風面的基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有「局部短暫陣雨」，不過降雨量不多，其它地區則是多雲或有陽光的天氣。明後天另一波大陸冷氣團南下，降雨略為增多，主要以基隆北海岸、大台北東側、宜蘭到花蓮一帶為主；明晚到後天白天，中南部雲量也會增加，中北部高山地區有機會出現冰霰或雪。氣溫方面，明天白天北部高溫只剩下15至17度，中部、花東20至23度，南部23至25度，週四各地高溫還會再低1至2度，北台灣白天只剩下14至15度，中部、花東18至21度，南部21至23度。吳聖宇提醒，是明天晚上到週四清晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區，低溫有機會降到10度或以下，週四晚間至週五清晨，也還有一次低溫的機會，一直要等到週五白天溫度才有機會稍微回升上來。週末則是會有下一波冷空氣南下，強度為大陸冷氣團，並持續到下週一（12/23）；近期冷空氣影響相當頻繁，好消息是這幾波冷空氣都偏向乾冷型，沒有太多的降雨機會，只有迎風面地區降雨的機會較高，其它地方則是雲量較多的天氣為主。