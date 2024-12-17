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美國聯準會（Fed）召開利率決策會議前夕，新興亞洲市場資金動能呈現觀望態勢，中信投信表示，在美國即將展開降息循環的環境中，預期資金將從美國流出，轉向新興市場尋求更高報酬，特別是新興亞洲市場可望重拾資金青睞，尤其越南等具備供應鏈轉移優勢的市場，而在全球資金面趨於寬鬆的情形下，台股後市可期。根據最新彭博統計顯示，上周新興亞洲股市資金呈現淨流出15億美元，其中台灣市場流出10.3億美元最多，印度、泰國及印尼各自流出約1.1至1.7億美元。然而，值得注意的是，12月以來整體資金流向仍呈現淨流入態勢，累計流入38.6億美元，資金主要集中在台灣（15.9億美元）及印度（28億美元）兩大市場。顯示投資人在美國聯準會利率決策會議前夕，態度趨於謹慎，資金動能尚未出現明顯方向。中信投信分析，全年度來看，新興亞洲市場累計出現206.7億美元的資金外流，以台灣市場流出186.7億美元最多。儘管如此，台灣加權指數今年來上漲29.26%，表現最為亮眼，印度及越南股市也分別上漲13.69%及11.74%，展現強勁動能。這種資金流向與股市表現的背離，顯示市場對於新興亞洲市場的長期發展仍抱持信心，資金動能有望在美國聯準會釋放更明確的政策方向後回溫。中信投信進一步指出，強勢美元時代即將結束，從歷史經驗觀察，美國總統大選後，美元通常會出現一波升值，但隨著時間推移，美元漲勢將逐漸趨緩。此外，聯準會的降息循環也將對美元構成壓力，預期資金將從美國流出，轉向新興市場尋求更高報酬。儘管短期資金動能較為波動，但中信投信認為，台灣經濟基本面穩健，企業獲利表現良好，加上電子業庫存調整已接近尾聲，預期明年將迎來新的成長動能。此外，台灣政策環境相對穩定，有利於吸引外資長期投資，因此，在全球資金面趨於寬鬆的環境下，台股後市表現仍值得期待。中信投信指出，越南展望正向，產業轉移效應持續發酵，有機會在明年納入富時新興市場指數，有望為市場帶來更多國際資金關注。此外，越南正逐步建立其作為未來出口強國的地位，製造業持續蓬勃發展，加上政府積極推動經濟改革，長期發展潛力值得期待。在全球經濟成長放緩、地緣政治風險仍存的環境下，新興亞洲市場仍具有相對投資價值，特別是在進入降息循環之際，預期將為越南市場帶來資金動能。