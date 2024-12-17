我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院內政委員會昨天議程更改為審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，僅用短短3分多鐘，就將爭議法案送出委員會，引爆綠委怒火。對此，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫直呼，這明顯是作弊行為，等於單方面違反了對選民的承諾，「吃相難看至此，舉世罕見」。立法院內政委員會召委徐欣瑩昨天早上9點準時宣布開會，因為綠委被藍委人牆阻擋在外面走廊，徐欣瑩順利展開《選罷法》逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商，成功將爭議法案送出委員會。對此，矢板明夫提及，在台灣，1999年出現過一次「國大代表自肥案」。當時的國大藉著修憲的機會，把國大代表的任期延長了兩年，引起了社會各界的反彈。當時的台灣朝野各黨都表示了反對。國大代表們為了自清，也紛紛連署、支持任何順應民意的補救措施。矢板明夫提到，最後經過大法官釋憲，因為該自肥法案違反憲政精神，修憲結果失效。說明當時的台灣社會，還有自淨能力。政治人物們，也還有羞恥心。今天，在台灣立法院被在野黨強行闖關「選罷法修正草案」。可以說是不折不扣的「自肥法案」。矢板明夫直言，這一屆的立法院選舉是根據現行的「選罷法」實施的。選罷法規定了選民如何透過投票行為「授權給立法委員代替自己問政」；也規定了選民們如何通過投票行為「罷免立法委員、收回自己的授權」。選舉行為和罷免行為是一套的。矢板明夫認為，選罷法當然可以修改。但修改的法律「從下一任立法院選舉開始實施」，才是符合常識的做法。通過現在的選舉辦法當選的立法委員，擅自修改罷免辦法，讓選民沒辦法收回自己的授權，是屬於明顯的作弊行為。等於單方面違反了對選民的承諾。吃相難看至此，舉世罕見。