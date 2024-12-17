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▲「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20點25分在淡水河上空登場，共將施放3萬發、長達13分14秒的花火秀，此為模擬圖。（圖／新北市高灘地工程管理處提供）

▲當晚活動由韓國藝人團體SUPER JUNIOR的小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）在漁人碼頭的音樂晚會擔任壓軸卡司。（圖／取自我的新北市臉書）

▲今年最早跨年煙火在淡水，「閃耀新北 1314跨河煙火」最佳觀賞點曝光。（圖／取自我的新北市臉書）

今年全台最早的跨年煙火依舊在新北淡水，「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20點25分在淡水河上空登場，共將施放3萬發、長達13分14秒的花火秀。今年將有首創雙尺玉齊發、水中爆破、千輪煙火、星光煙火等特殊造型，並預計燃放面寬將達1公里，為視覺震撼直擊，新北市高灘地工程管理處也透露了11+1處最佳觀賞點。新北市高灘地工程管理處黃裕斌處長表示，「閃耀新北 1314跨河煙火」今年以淡江大橋為背景，以淡水河舞台，將所有的煙火彈佈置於5處平台船施放點，今年以市徽紅、黃、藍、綠幸運花色描繪四大篇章，分別是「暮日金色 落霞水岸」、「碧海星波 潮藍映輝」、「翠綠山林 綠嶺蘊風」、「多元共融 星空夜祈」。除了增加稀有的藍色及綠色的單色煙火外，繼承過往煙火的精采元素，再推出海上6大特殊造型煙火，包括難得一見的雙尺玉空中齊發、水中爆破、千輪煙火、星光煙火、五色牡丹和五彩落葉等，打造獨具一格的新北限定煙火。新北市高灘地工程管理處提到，在12月29日至12月31日期間，淡江大橋周邊進行煙火平台船佈置，屆時請行經的船隻慢行及注意安全，12月31日18時至22時將進行煙火戒護管制，則須保持淡江大橋周邊河面淨空並禁止船隻靠近通行，以確保安全。淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸在12月31日也將舉辦一系列表演活動，從下午3時到晚間9時30分，由韓國藝人團體SUPER JUNIOR的小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）在漁人碼頭的音樂晚會擔任壓軸卡司。新北市政府公布11個最佳觀賞點，包括淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里北堤沙灘、八里左岸漫步廣場。黃裕斌處長還分享私藏觀賞點可避開龐大人潮，為今年4月完工的「八里左岸米倉無限公園」，不僅可欣賞淡水河的河岸景色，還能一覽淡江大橋的壯觀。