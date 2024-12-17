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台北上海雙城論壇今（17）日在北市晶華酒店登場，這是睽違6年雙城論壇回到台北舉辦。上海副市長華源在論壇上拋出重大利多，將恢復上海陸客團赴台旅遊，這也是疫情解封後，首個中國大陸城市正式宣佈恢復陸客團到台灣本島旅遊。華源在致詞時表示，上海台北城市論壇已經連續走過了精彩的14年，這是互學互鑒的14年，同時也是合作共贏的14年。自2000年起，雙城論壇一路走來，架起兩個城市之間的彩虹橋，推動上海與台北越走越近，越走越親。華源也提到，因為參加雙城論壇第一次到台北，心中就多了一份親切、多了一份親近，相信很多兩市的民眾也和他一樣，多年來的攜手共進當中，彼此共同話題更多了，發展理念也更接近。華源更在論壇上拋出重大利多，將恢復上海陸客團赴台旅遊，他強調，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市。」