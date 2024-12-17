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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今（17）日指揮調查局北機站約談民眾黨立法院黨團主任陳智菡與丈夫民眾黨副祕書長許甫在內的4、5名證人，訊後移送北檢複訊。有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡與丈夫許甫都是媒體記者出身，陳之前是台北市政府發言人，柯文哲總統大選失利後，轉戰立院黨團主任，許甫於2022年起擔任黨職，現在是民眾黨副祕書長。今年8月，民眾黨爆發政治獻金風暴，陳、許這對夫妻皆參與內部查帳，也對外說明解釋單據與金流問題。目前檢方偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，已陸續傳喚柯文哲妻子陳佩琪、立委黃珊珊、前市長辦公室主任蔡壁如等人、今又傳喚重要幕僚陳智菡。檢調懷疑，柯文哲對外募集的政治獻金中，有部分金錢未直接進入柯文哲向監察院申報的政治獻金專戶，而是流向木可公關、相關基金會等民眾黨相關機構。甚至部分獻金專戶的錢，又成為在木可公關或眾望基金會任職的員工薪水，金流錯綜複雜可疑，為釐清相關決策以及動支過程，因此傳喚陳智菡、許甫等多名證人作證。