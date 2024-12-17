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中華棒球代表隊在世界12強賽奪冠，創下史上最佳成績，再度掀起國內棒球熱潮，但對於要叫「中華隊」、「台灣隊」，民眾始終看法不一。根據台灣民意基金會民調，有逾45%喜歡稱台灣隊，34.6%中華隊，基金會董事長游盈隆表示，這代表台灣明顯存在2種愛國主義情緒。根據台灣民意基金會民調，國家代表隊要稱台灣隊、中華隊或其他？民調結果，有45.9%台灣隊，34.6%中華隊，9.4%台灣隊或中華隊都可以，0.6%中華台北，8.4%沒意見，1.1%不知道、拒答。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年12月9到11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。