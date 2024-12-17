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▲美國職棒大聯盟（MLB)日前公布明年海外開幕戰的對戰組合和時間地點，洛杉磯道奇隊將與芝加哥小熊於3月18、19日在日本東京巨蛋交手。大聯盟也強打「日本牌」，由於道奇陣中有大谷翔平、山本由伸2位日本球星，小熊則有鈴木誠也、今永昇太，屆時有望看到4位日本好手同場較勁，比賽預計會爆滿。（圖／MLB推特）

大谷翔平、山本由伸有望同日現身春訓！世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊，明年3月將和芝加哥小熊，在日本的東京巨蛋進行海外開幕戰，使得2支球隊的春訓提前。根據《美聯社》報導，值得一提的是，歷經一整季的休養後，同時，這也吸引爆量球迷搶票，在門票開賣前，線上排隊人數就已累積超過26萬人在等待，人氣以及話題性十足。