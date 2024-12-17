大谷翔平、山本由伸有望同日現身春訓！世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊，明年3月將和芝加哥小熊，在日本的東京巨蛋進行海外開幕戰，使得2支球隊的春訓提前。根據美國媒體報導，道奇將在美國時間的2025年2月10日展開投捕報到，屆時以傷兵復健組身份參加的日籍球星大谷翔平，將有望和強投山本由伸、新同學Blake Snell同日亮相。
海外賽讓春訓提 大谷將和新同學見面
根據《美聯社》報導，為了備戰明年3月18日、19日在日本舉辦的海外開幕戰，道奇、小熊都將春訓開始日期提前，小熊的投捕報到日為最早的2月9日，而道奇則是選在隔天，不過2隊的野手報到日都在同一天。
值得一提的是，歷經一整季的休養後，大谷翔平終於將要回歸「二刀流」，雖然依照球團高層及總教練透露資訊，恐怕難以在開幕戰登板，但在春訓仍會以傷兵復健組球員報到，有望和山本由伸、Blake Snell一同現身在亞利桑納州的春訓營。
明年是海外開幕戰實施25週年，也是史上第6次在日本舉辦，道奇和小熊陣中有多位日籍選手，分別為大谷翔平、山本由伸以及鈴木誠也、今永昇太，有機會在同場出賽較勁。同時，這也吸引爆量球迷搶票，在門票開賣前，線上排隊人數就已累積超過26萬人在等待，人氣以及話題性十足。
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根據《美聯社》報導，為了備戰明年3月18日、19日在日本舉辦的海外開幕戰，道奇、小熊都將春訓開始日期提前，小熊的投捕報到日為最早的2月9日，而道奇則是選在隔天，不過2隊的野手報到日都在同一天。
值得一提的是，歷經一整季的休養後，大谷翔平終於將要回歸「二刀流」，雖然依照球團高層及總教練透露資訊，恐怕難以在開幕戰登板，但在春訓仍會以傷兵復健組球員報到，有望和山本由伸、Blake Snell一同現身在亞利桑納州的春訓營。
明年是海外開幕戰實施25週年，也是史上第6次在日本舉辦，道奇和小熊陣中有多位日籍選手，分別為大谷翔平、山本由伸以及鈴木誠也、今永昇太，有機會在同場出賽較勁。同時，這也吸引爆量球迷搶票，在門票開賣前，線上排隊人數就已累積超過26萬人在等待，人氣以及話題性十足。