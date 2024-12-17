近日藝人Vicky及黃小柔上小S節目控訴「兩位流量女星」搭高鐵搶位不讓座，無禮行徑讓兩人氣炸，事後引發網上瘋猜對象是啦啦隊女神林襄及林穎樂，導致兩人受到輿論抨擊，對此，林襄及林穎樂紛紛出面駁斥傳言，表示Vicky與黃小柔口中的對象不是自己，另一方面，Vicky與黃小柔則「不指名道姓」語帶模糊地持續發聲，讓風波愈演愈烈。然而，名大律師李怡貞也關注到此事，針對爭議提出「1大疑點」直呼：根本無法判斷是非。
後輩搶前輩座位？ 名律師戳破1疑點
李怡貞律師在臉書發文，開頭一語道破：「關於讓座事件，我認為資訊有很多的缺漏根本無法判斷是非」，並指出高鐵大多是對號座，「很難想像會去搶位子，如果是自由座的話那麼誰先坐就是誰的自由」，若發生Vicky及黃小柔所述「頭也不抬的沒有正眼看對方」的情況，「可能正在帶耳機或者是正在忙碌手頭上的事情，又或者雙方早就有衝突，一方不想再繼續延續衝突情況。」
李怡貞提巧妙解方 避免不必要爭議
不過李怡貞也提出見解，認為演藝圈前輩不會無中生有地攻擊後輩，「尤其是知道後進正當紅，講了勢必會被炎上」，對此，她也在文末提出巧妙解方，「要是我是前輩，自己貼錢升等商務艙；要是我是當紅後進，自己貼錢升等商務艙，避免前輩來說我搶位子」，如此一來，就能避免如今各方說各話的情形，實際狀況恐怕只有當事雙方才真正清楚了。
事實上，黃小柔和Vicky兩人的言論播出後，就有網友翻出1年多前兩人及林襄、林穎樂曾到花蓮出外景拍攝節目，被聲稱為事件發生的畫面，對此，林襄嚴正聲明並非自己所做，強調針對不實謠言不排除提告，而林穎樂出席活動也表示沒有發生這類狀況，與黃小柔和Vicky兩位前輩相處融洽，整起事件至今讓外界霧裡看花，盼各方理性思考後再出面說明。
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李怡貞律師在臉書發文，開頭一語道破：「關於讓座事件，我認為資訊有很多的缺漏根本無法判斷是非」，並指出高鐵大多是對號座，「很難想像會去搶位子，如果是自由座的話那麼誰先坐就是誰的自由」，若發生Vicky及黃小柔所述「頭也不抬的沒有正眼看對方」的情況，「可能正在帶耳機或者是正在忙碌手頭上的事情，又或者雙方早就有衝突，一方不想再繼續延續衝突情況。」
李怡貞提巧妙解方 避免不必要爭議
不過李怡貞也提出見解，認為演藝圈前輩不會無中生有地攻擊後輩，「尤其是知道後進正當紅，講了勢必會被炎上」，對此，她也在文末提出巧妙解方，「要是我是前輩，自己貼錢升等商務艙；要是我是當紅後進，自己貼錢升等商務艙，避免前輩來說我搶位子」，如此一來，就能避免如今各方說各話的情形，實際狀況恐怕只有當事雙方才真正清楚了。
事實上，黃小柔和Vicky兩人的言論播出後，就有網友翻出1年多前兩人及林襄、林穎樂曾到花蓮出外景拍攝節目，被聲稱為事件發生的畫面，對此，林襄嚴正聲明並非自己所做，強調針對不實謠言不排除提告，而林穎樂出席活動也表示沒有發生這類狀況，與黃小柔和Vicky兩位前輩相處融洽，整起事件至今讓外界霧裡看花，盼各方理性思考後再出面說明。