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紐奧良鵜鶘本季遭遇傷病潮，開季至今僅打出5勝、22敗西區墊底的戰績，根據NBA記者Marc Stein指出，「球隊中只有3人不能做交易，當中不包括球星Brandon Ingram、怪物狀元Zion Williamson與Dejounte Murray。」其中薪資專家Bobby Marks就分析Williamson的薪資狀況，認為金州勇士十分有望透過交易獲得他。Bobby Marks表示，「雖然鵜鶘對於交易Williamson並不急迫，但若是球團已經厭倦他的傷病，那他將成為有價值的交易包裹。」此外三位非賣品球員分別為防守悍將Herb Jones、新秀Yves Missi與前鋒Trey Murphy III。根據Marks分析透露，「Williamson的合約還有4個賽季，本賽季薪資為3670萬美元，但當中只有2940萬美元為保障合約，球團有權益在1月7日將合約薪資轉為全額保障，下賽季的3940萬美元將在明年7月15日前有望得到全額保障，至於剩下2個賽季的8700萬美元合約為無保障。」有關要用多少價碼才能換到Williamson，Marks說道：「預期鵜鶘會要求1至2枚首輪籤，與一張到期合約，或是可以直接選擇在夏天裁掉Williamson，這樣鵜鶘將不用承擔任何經濟責任。」Williamson在19-20賽季以狀元之姿加盟鵜鶘，生涯5個賽季合計僅出賽190場，場均上場31.8分鐘，能貢獻24.7分、6.6籃板與4.2助攻、整體命中率為58.7％，三分命中率為34.1％，是一位控球型前鋒。