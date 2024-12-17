我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署北分署公務員之死引發全國關注，行政機關霸凌案也因此連環爆。根據《鏡週刊》報導，行政院秘書處長徐益梁遭爆和親密的女下屬長期欺壓職員，不僅要求領有身障手冊、手臂斷肢的工友搬運大量的影印紙及公文，該名工友因不堪工作量大申請調職，卻多次被刁難，最後下跪痛哭請求，才如願調職。《鏡週刊》報導指出，徐益梁及擔任諮議的陳女被爆料長期聯手欺壓職員，最離譜的霸凌案例發生於今年5月，一位領有身障手冊的工友，其手臂斷肢，卻被要求搬運大量的影印紙及公文，沒想到該名工友向徐益梁及陳女反映，不僅未獲處理，甚至還被嘲諷女兒「弱智」，該名工友無法忍受，申請調職，但徐益梁卻堅持不放人，該名工友最後只能向徐下跪、痛哭請求，徐才勉強同意。此外，徐益梁與陳女還被指控不倫，2人不時在下班後，到無人入住的行政院副院長官邸獨處，假日甚至還會在辦公室待一下午，關係疑似不單純；而一名政院員工也爆料，陳女常利用考評考績權限，欺壓院內工友與駕駛，陳女敢如此仗勢欺人，就是因為背後有徐益梁力挺。對此，徐益梁表示2件事都是子虛烏有，是匿名者對他的惡意攻擊，目前行政院已展開調查，他會尊重審議委員會。