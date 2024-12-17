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▲世界棒球12強賽應援，也帶旺日本簽帳大漲346%，兆豐銀行也宣布，信用卡再加碼，刷滿額登錄送「世界冠軍冰霸杯」。（圖／兆豐銀行提供）

本屆世界棒球12強賽，台灣之光中華隊一路勢如破竹殺進4強，更拿下了世界冠軍，許多民眾更熱血前往東京應援，也帶動赴日刷卡消費大增。以兆豐銀行攜手統一獅發行的聯名卡，祭出日本實體消費5%回饋，強力應援台灣隊長陳傑憲等5帥，短短5天的賽事期間，不僅「兆豐統一獅聯名卡」日本實體刷卡交易筆數年成長達184%，簽帳金額更是大幅飆升，成功締造出成長346%的絕佳成績，銀行也乘勝追擊，加碼送限量「世界冠軍紀念冰霸杯」，持聯名卡消費滿額，並登錄成功就能回家。兆豐銀行也觀察到一個有趣現象，統一獅聯名卡在日本地區的消費簽帳大宗，並不像傳統想像的藥妝店或是機場消費，主要簽帳筆數及金額的大宗都是落在線上遊戲及動漫等相關宅經濟產業，推估應與今年推出的日本消費2%回饋無上限活動有關，成功帶動日本簽帳金額較去年同期成長49%。這次世界棒球12強賽，兆豐金祭出在日本實體消費就有5%回饋，強力應援台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟5帥，結果兆豐銀行統計發現，短短5天的賽事期間，不僅統一獅聯名卡在日本實體刷卡交易筆數年成長達184%，簽帳金額更是大幅飆升，成功締造出成長346%的絕佳成績。兆豐銀行也再推「世界冠軍紀念冰霸杯」，只要114年1月16日前持聯名卡累積消費滿2萬元，登錄成功就能帶回限量冰霸杯，其他兆豐信用卡刷滿3萬元同樣能參加活動，讓球迷們能一手掌握統一獅5帥，時時回憶奪下世界冠軍的沸騰感動。兆豐銀行建議，除了線上消費外，民眾也可多加利用日本實體店家優惠，例如日本百家連鎖家電如Bic Camera、YAMADA及Sofmap等商店刷兆豐JCB卡消費達免稅門檻，即可享最高15％折扣優惠；想買紀念品也可到多慶屋購物，消費滿5000日圓可享10%折扣（最高可折10000日圓）。若忘記帶實體信用卡，也可以透過行動銀行APP，在行動支付選項中綁定聯名卡，也能享受日本血拚小確幸。在國內消費部分，統一獅聯名卡除了被廣泛用於購買賽事門票及週邊商品外，也與icash pay合作，可同時享有統一集團旗下各子公司的愛金卡優惠，除了購票以外，國內簽帳消費通路前3名也由統一精工加油站、統一超商及統一獅萊恩酷包辦，顯示集團整合互利互惠的重要性，確實能展現在聯名卡的簽帳表現上，連帶也能讓卡友在多種通路擁有優惠，獲得日常生活的消費回饋。