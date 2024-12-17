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國民黨昨日於立法院用一連串極端的方式，不讓民進黨立委進入會議室，以閉門會議方式3分鐘硬闖《選罷法》，對此經濟民主連合今（17）日表示，台灣公民陣線執委會通過決議，為應對中國在地協力者傅崐萁對台灣民主體制的攻擊，決定在本週四晚舉辦「討伐傅崐萁大遊行」，青鳥將再次於立院旁集結。為因應國民黨硬闖《選罷法》，經濟民主連合表示，台灣公民陣線執委會於昨日通過決議，原訂明晚6時30分在中國國民黨中央黨部外舉行的「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」向中國國民黨抗議行動，維持不變，增加一訴求「聲討傅崐萁」。其次， 原訂本週五上午9時30分開始（視議事進行可能持續到下午）舉行的「守護憲法法庭，捍衛公民罷免權，守住民主過好年」的群賢樓外守護行動，維持不變。最後，原訂週五晚上視法案闖關與否舉行的遊行，改為確定提前至本週四晚上舉行「討伐傅崐萁大遊行」，晚間6時30分開始於濟南路立法院外集結，7時開始遊行，預計繞行立法院周圍。經濟民主連合指出，遊行第一目的是在批判傅崐萁集團及其核心成員就任以來推動各項「癱瘓政府人事，掏空國家財政，向台灣民選政府搶奪行政權，拆除憲法法庭與公民罷免權等民主安全閥」各項亂台法案。第二目的是要警告所有國民黨《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》的提案、連署立委，不要隨傅崐萁起舞，如果隔天或將來院會以上法案闖關表決，青鳥公民運動必定對追隨傅崐萁、背叛民主體制的所有立委究責到底。台灣公民陣線執委賴中強補充，透過本週及後續活動，希望各界理解，台灣當前的內政困局，並非一般民主國家常見的行政立法僵局，也不僅是民主化後的保守威權逆流，而是中國透過在地協力者傅崐萁集團對台灣民主體制發動的攻擊。賴中強說，傅崐萁過去在中國團會見王滬寧後，就加快《立法院職權行使法》與《刑法》增訂藐視國會罪的立法；上週缺席朝野協商，去了香港後，本週一國民黨就用封門不讓他黨立委出席會議的方式，用1分鐘完成《選罷法》提高罷免門檻的委員會審查。經民連智庫國會觀察中心調查發現：傅崐萁426中國團的成員名單，與《選罷法》、《憲法訴訟法》及《離島建設條例》的提案連署名單高度重疊。賴中強指出，中國操控在地協力者的現階段目標，就是8年前中共外宣《環球日報》社論所言「不惜讓台灣黎巴嫩化」，中共在還無法改變台灣總統大選結果前，現階段要癱瘓台灣民選政府運作，然後先在金馬離島、原住民部落與花蓮，建立灘頭堡，建立像「黎巴嫩境內，伊朗代理人真主黨所控制的貝卡山谷」一樣的灘頭堡。賴中強表示：這段時間以來，民眾對台灣民主前途的焦慮不斷升高。很多人在問「上一會期國會濫權法案，幸好有憲法法庭把關，那將來憲法法庭被癱瘓了，公民罷免權也因修法形同被沒收，那還能怎麼辦？」可以怎麼辦，幾個體制內憲政機關可以做的選項，經民連智庫與各界都已開始討論，成熟時會向大家報告。賴中強說，攻擊是最有效的防守，究責是最有力的嚇阻，專就公民運動而言，該做、可以做的，就是究責、究責、究責。不只要在立法院外到國民黨黨部究責，未來幾週冬季青鳥也要到新北、桃園、竹苗、台中對各縣市濫權立委究責；如果《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》真的闖關表決，還要進一步到所有濫權立委的個別選區究責，要讓推動民主倒退、毀台亂台法案的立委選區選民聽到，這些立委做了多少壞事，要讓傅崐萁集團及其追隨立委，以及立委的樁腳議員們付出政治代價。