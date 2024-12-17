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立法院內政委員會昨天為了審《選罷法》，藍綠大打出手。國民黨團總召傅崐萁之後更對民進黨立委沈伯洋和邱議瑩怒嗆，「不要跟畜生計較」，引爆綠營支持者怒火。對此，國民黨立委徐巧芯今（17）日則認為，可能是「青鳥屬於在飛的，黑熊屬於獸類的」，況且民進黨立委王義川也批立法院長韓國瑜是「幹話院長」，請問有好到哪裡去？傅崐萁、國民黨團首席副書記長王鴻薇昨日下午離開協商會場時，沈伯洋和邱議瑩追出去，叫對方回來解釋，認為國會戒嚴的始作俑者就是傅崐萁，結果傅崐萁竟對著王鴻薇說，「不要跟畜生計較」，讓沈伯洋氣炸。徐巧芯上午受訪回應，陳玉珍說過這就是飛禽走獸，「青鳥屬於在飛的，黑熊屬於獸類的」，傅崐萁昨天發言確實重了一點，但王義川也批韓國瑜是「幹話院長」，請問有好到哪裡去？為何傅崐萁就不能這樣做？溫良恭儉讓要到何時？徐巧芯也強調，自己不是鼓勵用這個字眼去罵人，但王義川一直講幹話院長，審預算時不在，該發言的時候不在，像是在玩大地遊戲一樣亂竄，又欺負立法院秘書長周萬來，根本沒把韓國瑜放在眼裡。「憑什麼民進黨可以欺凌霸凌國民黨？國民黨一句話說不得嗎？」徐巧芯細數，當初在財委會國民黨立委陳玉珍被打掉一顆牙，院會又被攻擊「只穿內衣求碰瓷」，這些作為比「畜生」兩個字有好到哪裡嗎？今天當然不是要比爛，而是國民黨跟以前不一樣了，彼此尊重很好，只是國民黨也不會被當成軟柿子。