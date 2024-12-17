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▲齊秦以前聲音清亮，如今變得沙啞，讓許多粉絲不勝唏噓。（圖／齊秦臉書）

64歲歌手齊秦出道超過40年，以音色高亮著名，代表作包括〈大約在冬季〉、〈狼〉、〈夜夜夜夜〉、〈不讓我的眼淚陪我過夜〉等，剛出道時是許多年輕少女心中的理想型，也曾和女神王祖賢有一段情。不過近來有一段齊秦中國演唱會的畫面流出，發現他的高音大不如前，且聲音有些沙啞，唱一段就會把麥克風遞給觀眾。不少網友驚呼：「唱歌上氣不接下氣」，認為齊秦的歌聲已經回不去了。齊秦近來在中國蘇州舉辦演唱會，只見他當時正唱著經典歌曲〈夜夜夜夜〉，不過聲音比起以前沙啞不少，中氣也有點不足，且演唱到高潮部分，卻是唱一句就休息一句，有些部分甚至只唱2個字就直接把麥克風遞給觀眾，在高音的時候似乎也有些吃力，不見當年的清亮嗓音。不少網友無情酸說，「這也太上氣不接下氣了」、「這是齊秦？我的天，認不出來了，聲音也太不行了」、「〈夜夜夜夜〉真的好好聽，但他怎麼這麼啞了？」、「感覺他也太不自律了，嗓音不行，身材也不行了」，但也有人幫忙緩頰，「就已經60幾歲了，怎麼可能還跟當年一樣」、「每個人嗓音條件不一樣，至少他當年輝煌過」、「很正常，誰能永遠保持年輕的狀態？」日前《星島日報》也曾爆料，齊秦當時在蘇州舉辦搖滾音樂會，上台前嗓子似乎就已經出狀況，因為他當時不斷咳嗽，需要打針急救才能開唱，也可能是因為感冒才導致聲音出狀況，只能等待之後是否有新的演唱片段曝光，才能確定齊秦的狀態。