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▲王瀅發文否認離婚，表示自己復出工作只是想玩新東西，也並非為了離婚鋪路。（圖／王瀅臉書）

▲今年已經45歲的王瀅看起來非常年輕，身材、臉蛋都保養得很不錯。（圖／王瀅臉書）

▲王瀅日前才在節目上分享自家的淡水豪宅，讓小S看了也驚呼「這整棟是妳家？」（圖／小姐不熙娣YouTube）

資深男星哈林（庾澄慶）的外甥女王瀅也在演藝圈闖盪，她2010年閃嫁南國建設小開楊立傑後，生了3個女兒，一度為了小孩回歸家庭，直到最近才開始復出，又出現在螢光幕前。外傳王瀅再出來工作是為了離婚鋪路，14年豪門婚姻恐夢碎；對此，王瀅今（17）日凌晨1點多突發文反擊，強調自己沒有離婚，復出工作只是「想玩些新的東西」。「我沒有離婚！」王瀅深夜凌晨發文，談到婚姻狀況，正面回擊外界的傳聞，強調自己沒有豪門夢碎，「沒有夢～哪有碎？」她更感謝原生家庭給自己的教育，讓她能夠自給自足，完成學業後也是如此，正式反駁那些說她靠老公的閒言碎語。至於為何復出工作，王瀅表示她是想玩些新的東西，絕非是為離婚鋪路。今年45歲的王瀅初入演藝圈時曾演過電視劇《流星花園》主角杉菜的路人同學，2007年還拍過電影《神選者》，戲劇作品知名度不高，但靠著舅舅是哈林及上各大綜藝節目、拍廣告露臉等，還是小有名氣。後來王瀅更因在談話節目《康熙來了》的表現，讓她以白富美的形象走紅，不少《康熙》的忠實粉絲都記得她。2010年王瀅嫁給老公楊立傑後，就鮮少再上節目，生了3個女兒專心在家當寶媽，直到近年才以跑通告的形式復出，也不時於社群平台發文跟粉絲分享貴婦生活。如今王瀅的外型依舊保養的相當年輕，完全看不出是3寶媽；10月時她還上節目《小姐不熙娣》分享自家位於淡水的160坪、4層樓豪宅，氣派的裝潢和超大室外泳池讓主持人小S超羨慕，更開玩笑說要封殺她，當場喊話製作人B2：「她（王瀅）以後不用來了！」兩人的逗趣互動讓網友笑翻。