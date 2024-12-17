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太平洋島國萬那杜附近海域，台灣時間17日上午9點多，發生芮氏規模7.3強震，美國太平洋海嘯警報中心發布紫色警報，可能在沿海距震央300公里範圍內引發海嘯。美國USGS的數據顯示，震央位於首都維拉港（Port Vila）以西30公里處外海，震源深度約43公里。前述地震發生短短不到10分鐘，當地又發生規模5.5地震，震央在維拉港以西37公里處，深度約48.7公里。截至發稿時間為止，尚不清楚確切災情。網路上開始流傳萬那杜建築損毀影像，太平洋區域環境規劃組織（SPREP）的資深氣候專家馬賽拉（Philip Malsale）也在X平台上傳家具東倒西歪、一團亂的畫面。紐西蘭媒體引述當地居民描述地震發生當下，整個過程持續了大約30秒：「劇烈、高頻率的垂直震動，不太尋常」，周圍警報聲大作，還有目擊者聲稱首都附近發生了山崩。目前鄰近國家，如澳洲、紐西蘭都密切關注事態發展，初步評估受到海嘯影響不大，但已準備好對萬那杜提供援助。