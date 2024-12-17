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台灣民意基金會公布12月最新民調，跟11月民調相比，總統賴清德的支持度上揚8.5個百分點，有高達5成1的民眾贊同賴清德處理國家大事的方式，3成5不贊同，1成3沒意見、不知道。賴清德不只民意回到過半，支持賴清德的人還回流了166萬人。基金會董事長游盈隆指出，賴清德已迅速脫離剛形成的執政困境。根據台灣民意基金會民調，是否贊成賴清德處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？結果發現，有12.7%民眾非常贊同，38.6%還算贊同，20.9%不太贊同，14.4%一點也不贊同，11.4%沒意見，2%不知道；贊同者比不贊同者多16個百分點。跟上月民調相比，賴清德聲望上揚8.5個百分點，約等於增加166萬人的支持，總統職務表現不贊同率下滑7.7個百分點，意味著對總統職務表現不滿的人減少150萬人。游盈隆分析，有4個可能的因素促成此一奇蹟式總統聲望翻轉。第一是「近期台灣認同與意識狂飆」，台灣奇蹟式奪得世界12強棒球賽冠軍，Team Taiwan催出台灣社會史無前例的愛台愛國狂潮，第二，「元首外交效應」，賴清德上任首次出訪南太平洋3個邦交國，並途經美國夏威夷和關島，獲得6成5國人高度肯定。第三，「台灣人對中國軍演的反彈」，賴清德12月7日出訪回國，中共即宣布在12月9至11日3天，舉行規模空前的無軍演之名的軍演。第四，則是「賴韓合作效應」，賴清德指派立法院長韓國瑜代表台灣，出席美國新任總統川普的就職典禮，韓國瑜欣然接受，象徵賴韓合作的開始，給外界不少政治想像空間，也獲不少韓粉肯定。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年12月9-11日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。