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▲PFAS為涵蓋數萬種化學物質的總稱，擁有防水、防油特性，經常出現在紙杯、餐盒、披薩盒等常見外食包裝，因材質穩定、不易降解，容易在人體內累積，引發乳癌、睪丸癌、腎臟癌等重大疾病。（示意圖／擷取自pexels）

▲湯若油脂含量高或是酸性的話，塑化劑和有害物質就有更高機率溶解進去，因此又油又酸的酸辣湯對於健康風險非常大。（示意圖／NOWnews資料照）

癌症為國人十大死因之首，其中外食帶來的影響不小，特別是來自食品包裝中潛藏的致癌物質。專長於為急診醫學、預防醫學、抗老醫學、癌症醫學的醫師張適恆指出，民眾日常接觸的食品包裝，對癌症風險的影響不容忽視，尤其又酸又油的酸辣湯更是危險。張適恆醫師近日在YouTube頻道中分享，根據非營利組織「食品包裝論壇」（FPF）的一項研究，許多食品包裝、生產線及一次性餐具，都含有超過200種已知或疑似致癌的化學物質，例如塑化劑、PFAS等。張適恆解釋，PFAS為涵蓋數萬種化學物質的總稱，擁有防水、防油特性，，例如PFAS如PFOA就被列為一級致癌物，對健康構成極大危險。張適恆指出，最令人擔憂的是，許多看似對身體無害的食品包裝，特別是再生紙做的餐盒餐杯，經常會出現在主打健康的餐廳，但同時間也可能含有PFAS，或是其他有害物質，成為潛在的健康隱患。不過，現代人已和外食密不可分，因此他同時也分享降低罹患慢性病以及癌症發生率的方法。張適恆示警，，建議可以將外食買回家裡或辦公室，把食物重新裝在玻璃或陶瓷容器裡再微波，避免包裝裡的塑化劑，因再度加熱大量滲透到食物裡。外送點到熱湯類食物，經常是裝在紙類容器、塑膠袋裡面，會讓人體額外吃下太多塑化劑。建議自帶餐具、玻璃容器去外帶熱食，不僅環保，又大大地減低了有害物質帶來的危害。