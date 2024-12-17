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▲「新村站著吃烤肉信義ATT店」二樓，保留經典鐵桶烤肉。（圖／新村站著吃烤肉提供）

▲新村站著吃燒肉「招牌橫隔膜」。（圖／新村站著吃烤肉提供）

▲「新村站著吃信義ATT店」首度設立「Somaek Bar」。（圖／新村站著吃烤肉提供）

▲「新村站著吃烤肉信義ATT店」一樓「Somaek Bar」特色餐點。（圖／新村站著吃烤肉提供）

▲「新村站著吃烤肉信義ATT店」讓大家體驗獨具特色的韓式飲酒文化。（圖／新村站著吃烤肉提供）

▲「MeatLove 橡木炭火韓國烤肉」主打正韓宮廷級燒肉。（圖／MeatLove提供）

▲「MeatLove 橡木炭火韓國烤肉」今登台八週年。（圖／MeatLove提供）

南韓首爾「新村站著吃烤肉」將開出台灣三號店，插旗信義區ATT 4 FUN打造「兩層樓可容納百人」的63坪新餐廳，一樓開創「Somaek Bar」體驗韓式飲酒文化、二樓保留經典鐵桶圓桌用餐，12月19日開幕祭出「二樓烤肉區酒水免費」優惠、一樓客人打卡就請客燒啤免費喝。擁有「首爾未來遺產」美譽的「新村站著吃烤肉」，主打氣氛熱烈、鐵桶圓桌站著吃烤肉的年輕文化，最早於2019年6月正式引進台灣，在信義區掀起站著吃燒肉熱潮，經常在店外看到長長的排隊人潮；2021年也進軍台中燒肉市場。2024年末重磅宣布，將插旗信義區ATT 4 FUN開出台灣三號店，「新村站著吃烤肉信義ATT店」打造「兩層樓可容納百人」的63坪新餐廳；菜單與首爾店相同，招牌橫隔膜選用來自澳洲牧場進口的牛肉。為台灣客人提升享用烤肉的滿足感，有別於首爾店菜單只提供單一肉品，特別增加豬肉和牛肉其他部位選擇；並以韓國便利商店貨架的形式，供應各式小菜與白飯搭配烤肉一起吃，趣味用餐方式風靡年輕族群。「新村站著吃烤肉信義ATT店」一樓首度設立「Somaek Bar」，引進韓國Somaek（소맥）燒啤文化，希望打造沒有距離感的「韓式酒場」，除了烤肉、辣炒年糕等餐點，特別推出韓式起司炸熱狗、炸年糕與香腸、極細脆薯條、辣炒年糕、招牌橫隔膜、伊比利豬炒泡菜及韓式魚板湯等多種下酒菜搭餐；二樓則保留14爐經典鐵桶烤肉架及立食圓桌用餐空間。全新「新村站著吃烤肉信義ATT店」獨家販售大容量500ml及700ml燒啤。12月19日正式開幕，當天一樓客人打卡就請客「700ml燒啤」1杯免費喝（原價350元，數量有限，送完為止；超狂「二樓烤肉區酒水免費」優惠有夠嗨。12月19日至12月25日開幕第一個週末，一樓Somaek Bar邀請猛男DJ Andre G一起嗨翻信義區（DJ時間為晚上8點後）。地址：台北市信義區松壽路12號1樓時間：2樓11:00-15:00、17:00-01:00，1樓11:00-02:00。週五、週六晚間營業時間延長1小時另外，2017年登台的「MeatLove 橡木炭火韓國烤肉」則主打正韓宮廷級燒肉，堅持採用天然橡木炭火直烤出香氣、同時完美鎖住肉汁。還提供高達8～10種現做韓式小菜可無限續點，爽吃韓式涼拌冬粉、芥末小黃瓜、蘋果南瓜泥、傳統手工醃製泡菜及冷湯等；搭配正宗韓國湯品、鮮蝦櫛瓜煎餅、傳統韓式料理。