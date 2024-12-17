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▲「亞洲統神」張嘉航和網紅「蹦闆」槓上，兩人將在12月21日《拳上2024》擔任主秀。（圖／記者朱永強攝）

▲《拳上2024》拳賽陣容及活動流程，主秀統神和蹦闆壓軸登場。（圖／鍇睿國際提供）

▲pH-1朴俊元​​（左​​​​​）和LOCO權焃禹（右）將登上小巨蛋舞台，成為《拳上2024》表演嘉賓。（圖／pH-1、LOCO社群）

▲《拳上2024》票價及座位資訊，「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將會是主秀。（圖／鍇睿國際提供）

《拳上2024》將在12月21日於台北小巨蛋展開，「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將會是《拳上2024》的主秀嘉賓，目前門票持續販賣中，《NOWnews》也整理《拳上2024》的時間、線上直播、票價、比賽陣容、表演嘉賓等資訊，和粉絲們一同掌握年底的拳擊盛事。《拳上2024》12月21日於台北小巨蛋開打，觀眾入場時間為下午5時30分，正式演出時間為晚上7時，演出時長約220分鐘。《拳上2024》直播、轉播平台目前尚未對外公布，官方向《NOWnews》表示，因售票未開放免費線上看，預計會推出付費直播收看管道，待完整資訊確認後會盡快公布。亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓吳沛儀 vs Thanchanok Phanan（泰國）林榆鈞 vs 陳和謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（香港）郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）謝郁安 vs Azizul Isa Putra（印尼）由鍇睿國際打造的全新專業啦啦隊，入選的成員名單包含知名舞者與實況主如芸綺Yuki、莉莉雅、庭米、以及 小李等人，將擔任《拳上2024》開場和中場表演。本名朴俊元，2016年以單曲《Wavy》出道，並於2017年簽約H1GHR MUSIC，2019年發行首張正規專輯《HALO》，展現多元音樂才華，曾參與《Show Me The Money 777》等節目，並與Gray、Zion.T等組成團體「VV:D」。pH-1將擔任《拳上2024》第二組開場嘉賓。本名權焃禹，知名嘻哈歌手，2012年憑藉《 Show Me The Money》第一季冠軍正式出道，以真摯的Rap風格與多樣化的音樂風格迅速崛起，也與Gray、Zion.T、Crush等組成團體「VV:D」，2017年發行首張正規專輯《BLEACHED》，目前是韓國音樂界具代表性的全能藝人，LOCO將擔任統神和蹦闆拳賽前的表演嘉賓。《拳上2024》最高票價為目前持續在KKTIX及全台全家便利商店販賣中。回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。