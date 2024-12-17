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台北上海雙城論壇今（17）日在北市晶華酒店登場，這是睽違6年雙城論壇回到台北舉辦。為了抗議兩岸交流，晶華酒店外聚集台灣基進、時代力量、台灣獨立建國聯盟等團體抗議。台北市長蔣萬安在論壇結語發表談話，呼籲「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。不過，獨派團體突然穿著維尼裝試圖要闖入會場抗議，引發騷動，遭到警方制止，最後被驅離現場。蔣萬安致詞時指出，15年前，他還在美國擔任律師，15年後，他已經是台北市市長，也變成三個孩子的父親。15年的時光，不僅僅是他個人生涯變化，對兩岸來說，這也同樣經歷了各種曲折、蜿蜒，但無論如何，他表示，「我們做到了」，「台北與上海這兩座城市」一起做到了讓雙城論壇持續至今，不曾因為疫情而停辦，不曾因為兩岸氛圍的變化而停辦。蔣萬安強調，越是緊張、越是困難的時刻，越需要交流，增加了解比增加誤解好。蔣萬安說，雙城論壇的意義，不僅僅在於城市間的觀摩交流，他還有我向來強調的「雙城好、兩岸好」。我要再次重申：和平是可貴的，衝突是不智的；和平之路儘管曲折，但值得我們負重前行。蔣萬安指出，他是民選的台北市市長，必須對海峽兩岸的和平與否，緊張與否，發展與否，提出他懇切的期待，他認為要多一點對話，少一點對峙；多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄；多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯。蔣萬安最後指出，單單是雙城沒有停辦這件事，一棒接一棒延續，就足以證明，台北與上海這兩座城市，在兩岸和平交流中做出貢獻。台灣基進、時代力量、台灣獨立建國聯盟等團體在會場外喊對等交流、拒絕統戰。蔣萬安致詞的同時，獨派團體身穿小熊維尼布偶裝想衝入場抗議，引發騷動，以及其他外國旅客關注，但是遭到飯店與警方攔阻，警方向抗議團體表示，「這是飯店的場地，今天已經包場，飯店不歡迎你們。」抗議人士最後被警方以優勢警力驅離現場。