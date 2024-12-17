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▲太平洋西南部島國萬那杜發生規模7.4強震，氣象署也發布「海嘯資訊」。（圖／中央氣象署）

太平洋西南部島國萬那杜（Vanuatu）在當地12月17日中午12時47分（台灣上午9時47分）發生規模7.4強震，震源深度約43公里，美國國家海洋暨大氣總署警告，萬那杜可能有海嘯威脅，對此，台灣中央氣象署也跟上，發布「海嘯消息」，不過這次的海嘯對台灣並無影響，民眾無需過度擔憂。中央氣象署地震測報中心主任吳健富提到，萬那杜7.4的地震可能引發海嘯，氣象署接獲太平洋海嘯警報中心（PTWC）通報後，發布「海嘯消息」，不過對台灣並無影響，因此不會發布「海嘯警報」。吳健富說明，萬那杜距離台灣約4842公里，算是非常遙遠，不過仍要提醒，當真的有海嘯發生時，海嘯威力和距離無關。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則表示，當海嘯發生時，水會從沿岸不斷往內陸推送、攀高，且海嘯的推力和拉力都很大，浪進到陸地和退回海上，差不多都要40分鐘的時間，提醒民眾，若真的遇到海嘯的危急時機，一定要盡量往高處移動外，若真的來不及，也要尋找皮帶、繩索等工具，將自己固定在樹木或是穩定的物體上，才能提高存活率。郭鎧紋指出，當台灣近海發生地震芮氏規模7.0以上，震源深度小於35公里的淺層地震時，就會發布海嘯警報，不過氣象署仍會視實際威脅判斷是否發布，例如2010年智利大地震時，許多太平洋周遭國家皆發布海嘯警報，氣象署則認為距離遙遠，因此評估若真的有海嘯抵達關島再發布，這樣仍有幾個小時的應對時間。