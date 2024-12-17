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▲世界棒壘球聯盟10月宣布，2027年世界12強棒球賽將擴增至16隊，賽制也將會做出調整。（圖／翻攝自WBSC官網）

WBSC回顧12強賽台灣奪冠！世界棒壘球總會（WBSC）今（17）日在官網發出一篇名為「2024年回顧：12強賽展現了卓越的國際棒球年」的文章，其中就提到了世界12強冠軍賽中，台灣擊敗日本，拿下總冠軍的精彩時刻。該篇文章指出，值得一提的是，12強賽超級循環賽的最後一天賽事以及決賽，2日共吸引超過8萬3,501名觀眾進場，報導最後提到，