WBSC回顧12強賽台灣奪冠！世界棒壘球總會（WBSC）今（17）日在官網發出一篇名為「2024年回顧：12強賽展現了卓越的國際棒球年」的文章，其中就提到了世界12強冠軍賽中，台灣擊敗日本，拿下總冠軍的精彩時刻。此外也統計，12強冠軍賽「台日大戰」當晚共吸引約4萬2,000名觀眾進場，勝過了2023年世界棒球經典賽決賽的3萬6,000人，宛如掀起世界新一波棒球熱潮。
亞洲棒球熱潮 觀眾數力壓經典賽
該篇文章指出，雖然歷年的3屆12強賽冠軍戰都是在東京巨蛋進行，但今年敗給台灣，同時也中止了連續7年來的國際賽27連勝紀錄，而台灣則是拿下隊史首座3大賽冠軍，寫下棒壇歷史新頁。
值得一提的是，12強賽超級循環賽的最後一天賽事以及決賽，2日共吸引超過8萬3,501名觀眾進場，其中冠軍戰就湧入約4萬2,000人，熱度更勝2023年世界棒球經典賽（WBC）的總決賽，當時在美國邁阿密吸引約3萬6,000人進場。
報導最後提到，今年對於國際棒球來說是突破性的一年，國際賽持續掀起前所未有的棒球熱潮，因此WBSC也在10月宣布，2027年世界12強棒球賽將增加至16隊，藉以國際棒球賽事的成功。
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該篇文章指出，雖然歷年的3屆12強賽冠軍戰都是在東京巨蛋進行，但今年敗給台灣，同時也中止了連續7年來的國際賽27連勝紀錄，而台灣則是拿下隊史首座3大賽冠軍，寫下棒壇歷史新頁。
值得一提的是，12強賽超級循環賽的最後一天賽事以及決賽，2日共吸引超過8萬3,501名觀眾進場，其中冠軍戰就湧入約4萬2,000人，熱度更勝2023年世界棒球經典賽（WBC）的總決賽，當時在美國邁阿密吸引約3萬6,000人進場。
報導最後提到，今年對於國際棒球來說是突破性的一年，國際賽持續掀起前所未有的棒球熱潮，因此WBSC也在10月宣布，2027年世界12強棒球賽將增加至16隊，藉以國際棒球賽事的成功。
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