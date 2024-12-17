我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市辦理教育基金會法規說明會。（圖／新北市教育局提供）

▲張明文局長頒發感謝狀予捐助圓夢基金100萬元的新北市五泰教育基金會董事長陳素君（右）。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市教育局今2日舉辦「教育基金會展臂關懷計畫感謝儀式」，感謝27家教育基金會挹注。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市教育基金會法規說明會暨展臂關懷計畫感謝儀式之305家教育基金會大合照。（圖／新北市教育局提供）

新北市教育局於113年12月2日舉辦「教育基金會法規說明會暨展臂關懷計畫感謝儀式」，感謝113年參與教育基金會展臂關懷計畫奉獻愛心的27家基金會，捐款新北市溫馨助學圓夢基金及挹注多項教育計畫，捐贈總金額達532萬6仟元，由教育局長張明文頒贈感謝狀，感謝各基金會的無私奉獻，用愛展現跨界攜手支持教育的強大力量。教育局長張明文表示，新北市有305家教育基金會投入公益，教育局自110年首創教育基金會勵學圓夢計畫，111年起更名為「教育基金會展臂關懷計畫」，除持續邀請各基金會挹注溫馨助學圓夢基金外，並結合各教育基金會能量，支持各項教育資源，促進教育優化，縮小城鄉差距以形塑新北優質教育環境。自110年參與基金會數由9家擴增至113年27家，成長3倍。圓夢基金長期獎助卓越清寒學生，每年協助約220名學生安心就學。新北市五泰教育基金會、普賢教育基金會、英仕教育基金會、留才教育基金會、稻馨教育基金會、蓮宗教育基金會、知是教育基金會等25個教育基金會今(113)年捐助溫馨助學圓夢基金計364萬1仟元。重慶國中三年級學生小慈(化名)表示，感謝圓夢基金幫助自己在困境中依然可以安心求學，希望未來可以在擅長的領域中發光發熱，等待自己有經濟能力後，也能盡力幫助有需要的人，將這份溫暖傳遞下去。捐助圓夢基金100萬元的新北市五泰教育基金會董事長陳素君表示，自己擔任家長會長時曾參與績優清寒獎學金評選，對於有些優秀卻受限名額而落選的孩子十分不捨，因此發願成立基金會，每年捐贈100萬元提供更多清寒學子得到幫助，這兩年也持續向其他商業團體推廣，許多團體得知本案計畫也都大力支持，也希望更多人願意共襄盛舉投入捐助。普賢教育基金會等5個基金會挹助168萬5仟元支持新北市多項教育計畫，包含普賢教育基金會捐贈100萬元贊助辦理週末藝術秀、劇場開箱及繪畫比賽等多項藝術教育活動，拓展學子美感視野；中華跨域管理教育基金會及寧瑪巴文教基金會捐助國中技藝競賽技優獎學金，鼓勵技優學子持續精進；萬興教育基金會捐助新住民子女獎助學金，協助清寒新住民子女完成學業；李蒼降教育基金會挹注永平國小食育志工計畫，培訓食育士團隊，共同守護學童的健康。此外，江雲教育基金會捐助正德國中賢孝校區40萬元。校長黃易進表示，學校有近4成的弱勢學童，自112年起連續兩年獲得基金會幫助，讓多位同學得以參加大型競賽和國際教育交流。學生恩恩(化名)分享自己從小對機器人比賽有高度興趣，但因設備和培訓課程相當昂貴而苦無機會參加；很感謝基金會今年贊助學校成立機器人社團，第一次組隊參加全國技能競賽就獲得北區第5名佳績，讓自己更有自信，未來也有更明確的學習方向。教育局表示，感謝所有教育基金會對學子的愛心與支持，新北市將持續串連公部門及民間單位資源，努力提供孩子優質教育環境，成為孩子們成長強而有力的守護使者。