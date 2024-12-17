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▲好市多衛生紙特價悄悄開跑！包括「舒潔抽取式衛生紙」、「舒潔濕式衛生紙」線上、賣場同步優惠。（圖／翻攝自官網）

▲好市多自有品牌衛生紙「柯克蘭三層抽取式衛生紙」，每抽只要0.13元最便宜。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯即起至12月19日前，也有多款衛生紙買一送一。（圖／翻攝自全聯福利中心）

衛生紙補貨的好時機到了！好市多舒潔衛生紙祭出優惠檔期，包括「舒潔抽取式衛生紙」、「舒潔濕式衛生紙」線上、賣場同步特價，最多一次現折230元，年度超殺優惠引發會員瘋搶「看到很多人都整車在搬的」，也有民眾精算平均單張0.14元，相當於比黑五購物節更便宜。好市多黑五購物節沒買夠？好市多即起至12月22日前，舒潔衛生紙夯品包括「三層抽取舒潔衛生紙（24入）」原價419元、特價335元，現省84元；濕式衛生紙（14入）原價599元、特價479元，現省120元，民生必備用品祭出年度最殺優惠，民眾精算抽取式衛生紙單張最低0.14元，比黑五購物節更便宜。好市多線上購物同樣有折扣，箱購大容量「舒潔 三層抽取式衛生紙 110抽 X 60入」原價1199元、特價978元，現折221元；「舒潔 濕式衛生紙 46張 X 32入」，原價1429元、特價1199元、現折230元。◾「三層抽取舒潔衛生紙100抽Ｘ24入）」特價335元，平均單抽只要0.14元◾線上賣場「舒潔 三層抽取式衛生紙 110抽 X 60入」，平均每抽約0.14元◾「柯克蘭三層抽取式衛生紙 120抽Ｘ24包」，原價369元，平均每抽約0.13元實際精算後可以發現「柯克蘭三層抽取式衛生紙」，每抽只要0.13元最便宜，但也有消費者表示「舒潔比較好用，好市多的會掉屑」、「這兩種，價格若差不多，我會選舒潔衛生紙」、「廁所用舒潔，擦鼻涕，擦嘴用科克蘭」。也有民眾認為「自有品牌是比較掉屑、但自己感覺有厚了一點」、「只有我覺得科克蘭比較好用嗎」。若是懶得跑到好市多，全聯即起至12月19日前，也有多款衛生紙買一送一◾SCOTT可麗舒頂級3層柔厚抽取衛生紙(100抽*10包)買1送1，原價279元、特價140元／串◾春風抽取式衛生紙(100抽*8包)買1送1，原價176元、特價88元／串◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)，原價238元、特價119元／串