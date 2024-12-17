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Juan Soto爭奪戰在近日落幕，由紐約大都會獻上聯盟史上最大合約15年7.65億美元（約新台幣250億）成功拿下，今Soto也在個人社交媒體IG表示「準備迎接大都會生涯」，此貼文也引來紐約洋基世仇波士頓紅襪傳奇球星「老爹」David Ortiz留言說道，「洋基輸了。」此言論也引起球迷熱議。紅襪、洋基、大都會、多倫多藍鳥、洛杉磯道奇都是對Soto產生興趣的球隊，其中紅襪、洋基、大都會最為積極，但隨著Soto宣布加盟大都會，不僅紅襪失敗，去年靠著Soto殺入世界大賽的洋基也失利，才引來Ortiz到Soto的貼文中留言。在追求Soto其間，紅襪就派出Ortiz進行遊說，Ortiz更直接表示，「希望他能真的來波士頓，但很不幸並未成功。」紅襪也開出總額約7億美元的合約，並在交涉時透露，若Soto來到紅襪，將會是球團重點栽培的看板球星，就像當年Ortiz來到紅襪時一樣，但可惜事與願違。日前Soto也談到為什麼選擇大都會，並直言，「在合約談判時，球團向我展現了運營方式、球隊方針、以及對未來的規劃，這都使得我的眼界更加開闊，之前自己從對手的角度去看，大都會的規劃讓我難以置信，他們該如何組織球隊，對我的決定影響非常大，他們有一個建立王朝的決心，這才是最重要的事。」值得一提，本季Soto在季前透過交易從聖地牙哥教士來到洋基，整季出賽157場，繳出166安、包括41轟、109打點、打擊率0.288，在今年美聯MVP投票中獲得第3名。