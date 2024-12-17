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立法院今（17）日進行考試委員人事同意權投票，民眾黨立院黨團上午開記者會決議，會針對被提名人柯麗鈴與伊萬.納威兩位被提名人投下不同意票。但民眾黨立委黃珊珊卻對柯麗玲蓋同意，因無法更換選票，只好再蓋不同意，形成廢票。民眾黨團總召黃國昌被媒體追問時，則臉色凝重一言不發離開。今年2月1日立法院選舉立法院長時，民眾黨推黃珊珊選立法院長，但民眾黨立委陳昭姿卻因選票印尼污漬過多，被認定是廢票，陳昭姿遭停止中央委員兩個月。而黃珊珊則是因為擔任民眾黨主席柯文哲競選總統總幹事，帳目不清，遭停權3年，迄今仍是懲處中狀態。黃珊珊說，針對柯麗鈴被提名人部分，黨團討論後認為，依據司改國是會議決議，未來法律專業人才考訓一元化的政策會是重中之重，但柯被提名人雖然學養經歷足夠，其對於考試委員之使命認知，以及對於任職後的考試業務仍無完整擘劃，恐難當大任。黃珊珊表示，不過，她必須致歉，剛剛進場投票蓋章，因為先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯那一欄。現場她即向立法院長韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。