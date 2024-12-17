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▲台中七期土地稀缺、瀕臨飽和，「允將TST」落點頂級地段。（圖／品牌提供）

▲允將TST台灣之鑽也坐擁交通紅利，還緊鄰新光三越以及遠百百貨。 （圖／品牌提供）

近年來房市回溫，不僅帶動住屋交易熱絡，就連商辦需求也在持續升溫，尤其是持續蓬勃發展的台中地區，在多管齊下的利多加持下，人流效應開始擴大。從展望全台第一的國際會展，到台灣大道百貨商圈，以及高鐵購物娛樂城等，創造至少5000萬以上的人流，所謂人潮就是錢潮，也讓台中七期商辦勢頭正好！從建設引流，加上科技產業回流，返台的台商聚焦在七期市政中心，為此挹注了兆元產業動能，讓七期新商辦，成為兵家必爭之地。位在台灣大道三段上的允將TST台灣之鑽，就是商業舞台聚焦的熱門搶點，台灣不少隱形冠軍的企業總部，都將落腳在這裡，未來會成為500大企業最強名片。七期土地稀缺、瀕臨飽和，市場上已經是售一案少一案、競爭激烈，「允將TST」旁邊緊鄰著新光三越以及遠百百貨，商業活動興盛，是台中一日生活圈的核心地帶。秉持著永續城市發展遠見，以及移居建築與城市綠化，允將TST台灣之鑽以頂級地段、國際視野，重新定義商辦新標竿。選點上允將TST台灣之鑽也坐擁交通紅利，除了目前的綠線規劃，還有明年要動工的藍線捷運，便捷的地理位置，符合現在時下年輕人的工作選擇條件，兩大軌道經濟，讓企業徵人才更加便利，未來將帶來更大的人流與金流。眾多利多也讓允將TST台灣之鑽買氣夯，更以總價1.4億創下商辦新高。不僅如此，企業為了接軌國際，近年來紛紛將辦公室駐點，與綠建築合作。搭配全球零排碳議題，「允將TST台灣之鑽」是中部唯一國際歐盟認證，白金級綠建築，未來不排除持續努力朝LEED黃金級邁進。除了幫助企業與國際接軌，「允將TST台灣之鑽」從公設空間、建築外觀等設計，也下足功夫，找來國際知名WATG團隊合作，從建築到燈光，在意每一個細節，空中花園、酒吧等區域，也讓人如臨五星級飯店。隨著越來越多企業移入台中，允將TST台灣之鑽預計2029年完工，屆時將成為台中一級商辦全新標竿！