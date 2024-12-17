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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段。台灣民意基金會今（17）日公布台灣人政黨支持傾向民調，三成六支持民進黨，二成二支持國民黨，一成二支持民眾黨，時代力量1.9％，其中民眾黨較上月下滑0.3個百分點，勉強維持第三大黨地位。台灣民意基金會今公布台灣人政黨支持傾向民調，35.8％民眾支持民進黨，22.3％國民黨，11.9％台灣民眾黨，1.9％時代力量，0.6％其他政黨合計，27％沒特別支持哪一個政黨，0.4％不知道。亦即有二成七屬於中性選民。台基金會董事長游盈隆指出，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現重要轉變。民進黨大幅上揚5.2個百分點，國民黨下滑1.8個百分點，民眾黨下滑0.3個百分點，時代力量下滑 1.4個百分點，中性選民下滑1.2個百分點。整體而言，台灣政黨競爭的最新發展是，民進黨更加鞏固第一大黨地位，擴大領先國民黨到13.5個百分點，國民黨又領先民眾黨 10.4個百分點，民眾黨以11.9％勉強維持第三大黨地位，時代力量只剩不到兩個百分點，中性選民規模27個百分點。後續發展，值得觀察。至於先前有一份民調顯示，民眾黨支持度只有5.7個百分點，游盈隆說，他經過審慎嚴謹比對後合理推測，民眾黨支持度只剩5.7％的說法是建立在一份「全市話且未加權」的資料上，而台灣民意基金會自去年七月起即採用「七三比」的抽樣方法，七成市話，三成手機；以12月民調為例，仔細去比對七成市話資料加權前與加權後，未加權情況下，民眾黨支持度是6.6％，加權後來到11.2％，「這就很接近民眾黨支持度5.7％的說法。如此一來，真相就大白了」。