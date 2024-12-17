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台中市某國小棒球隊教練，被家長檢舉性侵住校小球員，東窗事發後意圖輕生，警方在他手機發現更多不堪影片，經清查至少有25名孩子受害，有的小二即被染指，最大的已升上國三。市議員江和樹今天揭發此事，指該教練10幾年前就有猥褻前科，學校卻不察，讓家長親手把孩子送進地獄，多少家庭為此痛不欲生。台中市議員江和樹今（17）日陪同家長開記者會，揭發台中市某國小少棒隊教練多年來性侵隊員的駭人事件。江和樹表示，這名教練早在2012年便因猥褻3名同村小男生，依《加重強制猥褻罪》被判刑2年、緩刑5年，該校卻不察，2019年聘他為棒球隊教練。家長指出，這名教練到校不久，即鼓吹親師們讓小球員們住校，但家長捨不得，一直到這學期校方才同意。豈知今年10月有小六生自殘，向家長吐露真相，教練見東窗事發竟意圖輕生，警方從手機發現更多不堪入目的畫面，逐一約談被他帶過的100多個棒球隊員，目前至少有25名小隊員受害。該名教練目前羈押中，江和樹表示批評，教練6年來不知染指多少孩子，校方難道都沒發現蛛絲馬跡？學校保護孩子的功能喪失殆盡。教育局長蔣偉民表示，校方10月26日接到家長檢舉，當日就停聘教練，11月11日解聘。當年校方剛介聘時，公務查核系統尚未納入檢方系統，對於校方未更新資訊，將會追究責任。