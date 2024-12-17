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第3屆Universal台北職業撞球公開賽於昨(16)日火熱開打，場地首度選在台北市松山菸廠4號倉庫舉行，全程免費入場觀賽，主辦方除推廣撞球運動之外，也希望將賽事與歷史文化結合，重新擦亮台灣「撞球王國」招牌。Universal台北職業撞球公開賽邁入第3屆，於昨(16)日起至18日在松山文創園區4號倉庫開戰，吸引超過128名選手參賽，主辦方將把選手拆成A、B兩組，分組賽採雙敗淘汰制，決定64強後則改為單淘汰制，爭奪2萬美元（約新台幣65萬）冠軍獎金。隨著1993年趙豐邦第一次在世界花式撞球錦標賽奪冠後，撞球在台灣便受到熱烈歡迎，甚至有「撞球王國」稱號，但近年來由國內舉辦的職業賽事完全消失，直到賽事主辦方「Fullcan Sports」於西門町旗艦撞球館舉辦台北公開賽，才將職業賽事重新帶回台灣，本次擴大規模，首度舉辦在台北市古蹟、同時也是著名文創園區的台北市松山菸廠4號倉庫舉行，且球迷可以免費入場觀賽。賽事創辦人王克勇表示，舉辦台北公開賽最大的目的就是重新將台灣職業撞球推向舞台，台北公開賽目前屬於MatchroomWNT（世界9號球巡迴賽）銀級別賽事，首屆冠軍獎金5000美元，到本次第三屆已經成長到2萬美元（約合新台幣65萬），賽事總獎金也提升至8萬2000美元（約新台幣266萬）。獎金大幅度提高以及場地特殊性加持，第3屆Universal台北職業撞球公開賽不僅有128位選手參賽，陣容亦相當豪華，其中超過10名世界冠軍參賽，除了台灣選手「柯家三兄弟」柯秉逸、柯秉中與柯秉漢之外，前球王Francisco Ruiz、新加坡好手葉浚惟和本屆強勢挑戰衛冕的Carlo Biado出賽也受到矚目。