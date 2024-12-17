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台北上海雙城論壇今（17）日在北市晶華酒店登場，這是睽違6年雙城論壇回到台北舉辦。上海副市長華源在論壇上拋出重大利多，將恢復上海陸客團赴台旅遊，並強調來台城市一定包含台北。對此，蔣萬安表示，只要對台北市，或是台灣各地整體觀光產業發展，能夠帶動商業活絡，消費刺激都樂見。華源在論壇上表示，自2000年起，雙城論壇一路走來，架起兩個城市之間的彩虹橋，推動上海與台北越走越近，越走越親。拋出重大利多，將恢復上海陸客團赴台旅遊，他強調，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市。」雙城論壇今日簽署醫療與動保備忘錄，蔣萬安並於會後受訪。媒體詢問上海市將恢復陸客團來台，但是交通部未核准今年6月之後陸客團來台一事，蔣萬安表示，「我們都正面看待，只要對台北市，或是台灣各地整體觀光產業發展，能夠帶動商業活絡、消費刺激，我想我們都樂見」。媒體追問今日簽署動保備忘錄，是否會推動「貓熊外交」，幫圓仔找個伴？蔣萬安表示，確實也將具體推動兩市動物園、小熊貓的物種交換，以及保育工作簽訂MOU，所以接下來就會進行具體的合作計劃。