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▲黃小柔（右）及Vicky（左）在節目中控訴2位流量女星搶佔高鐵座位，引發網友猜測是林襄和林穎樂，使得兩人近日飽受輿論抨擊。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

▲球迷曬出過去林襄工作的真實一面，稱讚她的敬業精神令人佩服。（圖／翻攝自hi_stephon Threads）

▲林襄和李芷霖本月朝聖周杰倫演唱會，站在椅子上、開閃光燈自拍等不當舉止遭身旁歌迷捕捉下來惹出爭議。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

啦啦隊女神林襄2021年加入樂天桃猿球團，培養大批死忠粉絲，今年1月2月公開入主味全龍，以「小龍女」身分繼續在球場應援。實力與外型兼具、一舉一動都被外界所關注的林襄，近日卻慘捲藝人Vicky及黃小柔爆料的「佔位」風波，備受網上言論抨擊。對此，就有球迷在社群論壇發文，曬出過去林襄在球場邊工作的真實情況，「跳到後面李多慧都略顯疲態了，整整5小時多，邊跳邊笑還要淋雨」，直呼她的敬業精神令人佩服。該名球迷分享道，林襄在球場邊會讓人留下深刻印象，「第一次看到就是她跟李多慧在樂天主場同框，那一場打了5小時吧，後面幾局還開始下雨，要穿雨衣的那種」，連同場的李多慧跳到後段似乎都略顯疲態了，可反觀林襄依舊保持正能量滿滿燦笑，應援動作及呼喊聲也沒含糊馬虎，「整整5小時多，邊跳邊笑還要淋雨，就算是裝出來我還是相當佩服，是一個在場上很敬業的人！」貼文一曝光，不少見證過林襄應援的球迷也紛紛喊聲讚道，「玉琳哥經常稱讚林襄是難得的，非常努力、為人正面且不會討好別人求上位」、「林襄每次的應對都讓我很是佩服，而且工作態度這麼認真的女孩，應該要好好愛護才對」、「我覺得不是她，感覺林襄不去計較而已」、「她在所有的場合不管是對長官、工作團隊、媒體乃至所有民眾都很親切友善完全沒有架子，表演的時候也非常認真。」回顧起近日林襄爭議，捲入藝人Vicky及黃小柔爆料控訴「兩位流量女星」搭高鐵搶位不讓座，無禮行徑讓兩人氣炸，引發網上瘋猜對象是林襄及林穎樂，對此，受波及的兩人紛紛出面駁斥傳言，表示Vicky與黃小柔口中的對象不是自己，風波至今持續延燒。不過這也不是林襄第一次傳出負面新聞，本月6日她朝聖天王周杰倫「嘉年華」演唱會，遭周邊歌迷捕捉到她跟李芷霖踩在椅子上嗨跳、開閃光燈自拍等舉止，影響到觀看表演的品質，爆料一出她火速出面向大眾致歉，坦承身為公眾人物做了不好的示範。