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立法院內政委員會16日審查《選罷法》「罷免票數須比當選票數多一票」一案，在藍委強勢隔絕綠委情況下，僅用3分多鐘就將爭議法案送出委員會，引爆綠委怒火。對此，前立委林濁水直言，藍綠進行的是反民主原則與反民主原則的內鬥，真是國之大不幸。林濁水今（17）日在臉書發文，藍黨罷免票必須多於當選票才成立，其荒謬處，不在於民進黨說的「世界記錄」。如果講世界記錄，全世界現代民主國家都沒有罷免國會議員的制度，加以廢除才是跟上民主潮流的當務之急，而非計較罷免門檻。若要罷免行政首長而且非計較門檻不可，也應該類似原來的，必須達到幾成的公民票，而不是以上次當選票為門檻，否則完全違背了民主制度的一個根本原則：承認民意會變動，而且依新民意做決定的原則。林濁水指出，非常遺憾的是，各黨都成了孫中山特異而不通的直接民權論的信徒之後，結果是現在國民黨的案固然是違背基本民主原則；藍綠都熱衷於罷免國會議員，也都既違背自由委任的民主原則，雙方的許多主張都是荒誕的「世界記錄」，雙方進行根本不是民主和反民主之爭，而是反民主原則與反民主原則的內鬥，真是國之大不幸。