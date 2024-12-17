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台股12月在2萬3關卡上下震盪，區間行情也使得台股ETF受到投資人青睞。根據統計，66檔台股ETF中，截至12/13為止，受益總人數達到1021.99萬人，相較於12/6增加414.9萬人。其中，包含群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、大華獲利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）週增超過6000人，又以00918增加達1.24萬最多。若以本週除息的台股ETF來看，00918上週增加1.24萬人最多，其次00915增加6494人亞軍、006208增加6409人緊追在後。此外，00919總受益人數達到104.6萬人，持續創新高，今年以來增加61.6萬受益人居冠，到12/13為止，週增受益人數達6000人。00919第7次預估配息0.72元持續新高，本次除息12/20，若想參與除息，最後買進日為12/19。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，對於台股後市，過往20年統計，11月若收黑、12月上漲機率逾90%，預期12月作帳行情啟動。加上台股技術面轉佳，指數站上季線，且月線、季線同步往上，有利多方。謝明志指出，台股受惠景氣面回復以及資金面充沛的雙重利多，持續過年前作帳行情，帶來類股輪動機會，可擇優布局優質產業。不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。凱基台灣優選高股息30 ETF基金經理人施政廷表示，2025年投資高股息ETF，追求總報酬目標將更加重要，因為台股未來12個月股息率已跌破3%，來到歷史低點，2025年投資人宜下修對股息的期待；若仍抱持過去的存股想法，可能得面臨資本利得減損與配息縮水，導致資產愈配愈薄。股息高低固然重要，但不要忽視複利效果創造的報酬威力，才是長期累積資產的關鍵。