台灣奪冠電影《冠軍之路》將開拍！第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊奪下冠軍，譜出媲美電影內容的劇情。而半導體業名人、記憶體模組大廠威剛董事長陳立白在日前就宣布，將要開拍電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》，並在今（17）日舉辦電影籌拍記者會，包含12強賽的中華隊教練「餅總」林岳平、投手郭俊麟、陳冠宇、外野手林安可，還有中職會長蔡其昌也都出席，並在致詞中表示：「除了電影之外，希望紀錄片也要同步拍攝。」
奪冠堪比電影情節 掀起棒球熱潮
回顧台灣宣布12強賽28人正選名單時，不少球迷、網友都留言表示不看好，直到小組賽接連擊敗韓國、多明尼加，讓球迷看見前進東京巨蛋的曙光，且在成功前進日本後，再度驚奇轟垮美國隊，並靠著戰績優勢擠入冠軍戰。
在冠軍戰中，中華隊靠著投手優異的表現，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4比0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，堪稱夢幻的故事情節。
短時間內，中華隊所有球員聲名大噪，尤其是隊長陳傑憲更成為家喻戶曉的巨星，所到之處都充滿了球迷。因此，威剛科技董事長陳立白便掌握住棒球熱潮，宣布將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，希望籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》，將台灣冠軍隊的棒球故事分享到全世界。
陳立拍電影貢獻熱忱 蔡其昌盼有紀錄片
陳立白從小就喜愛棒球，對棒球有深厚情感，童年在嘉義成長的他就讀棒球名校朴子國小。朴子國小曾在1979及1982年代表中華隊參加威廉波特少棒賽，分別取得世界冠軍和亞軍的佳績，也培養出康明杉、陳瑞昌、陳瑞振等多名知名棒球選手。
記者會上，中職會長蔡其昌在致詞時，表示：「很高興受邀出席，站在中職角度而言，奪冠過程可以被拍成電影，聯盟是樂觀其成。」同時也喊話：「除了電影之外，希望紀錄片也要同步拍攝，像是沒出席的陳傑憲、陳晨威，本身的帥度就已經夠了，而且紀錄片可以呈現不同的風貌。」
熱愛棒球的陳立白因熱愛棒球的心，讓他決定籌拍棒球電影，特別邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部冠軍電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。他表示：「電影重要，紀錄片也很重要，以進度而言，搞不好紀錄片可能會更快，希望都能以激勵人心為目的。」
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回顧台灣宣布12強賽28人正選名單時，不少球迷、網友都留言表示不看好，直到小組賽接連擊敗韓國、多明尼加，讓球迷看見前進東京巨蛋的曙光，且在成功前進日本後，再度驚奇轟垮美國隊，並靠著戰績優勢擠入冠軍戰。
在冠軍戰中，中華隊靠著投手優異的表現，強勢封鎖日本的打線，並靠著林家正的陽春全壘打及陳傑憲的3分全壘打，終場以4比0拿下勝利，勇奪冠軍，不僅是我國首次於世界12強賽拿下冠軍，也是我國在一級賽事史上首次拿下冠軍，堪稱夢幻的故事情節。
短時間內，中華隊所有球員聲名大噪，尤其是隊長陳傑憲更成為家喻戶曉的巨星，所到之處都充滿了球迷。因此，威剛科技董事長陳立白便掌握住棒球熱潮，宣布將以12強賽的奇幻歷程為劇本藍圖，希望籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》，將台灣冠軍隊的棒球故事分享到全世界。
陳立拍電影貢獻熱忱 蔡其昌盼有紀錄片
陳立白從小就喜愛棒球，對棒球有深厚情感，童年在嘉義成長的他就讀棒球名校朴子國小。朴子國小曾在1979及1982年代表中華隊參加威廉波特少棒賽，分別取得世界冠軍和亞軍的佳績，也培養出康明杉、陳瑞昌、陳瑞振等多名知名棒球選手。
記者會上，中職會長蔡其昌在致詞時，表示：「很高興受邀出席，站在中職角度而言，奪冠過程可以被拍成電影，聯盟是樂觀其成。」同時也喊話：「除了電影之外，希望紀錄片也要同步拍攝，像是沒出席的陳傑憲、陳晨威，本身的帥度就已經夠了，而且紀錄片可以呈現不同的風貌。」
熱愛棒球的陳立白因熱愛棒球的心，讓他決定籌拍棒球電影，特別邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部冠軍電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。他表示：「電影重要，紀錄片也很重要，以進度而言，搞不好紀錄片可能會更快，希望都能以激勵人心為目的。」
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