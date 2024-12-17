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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，如今將要拍成電影《冠軍之路》。（圖／記者吳翊緁攝）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，如今將要拍成電影《冠軍之路》，威剛科技董事長陳立白認為紀錄片和電影一樣重要。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣奪冠電影《冠軍之路》將開拍！第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊奪下冠軍，譜出媲美電影內容的劇情。回顧台灣宣布12強賽28人正選名單時，不少球迷、網友都留言表示不看好，直到小組賽接連擊敗韓國、多明尼加，讓球迷看見前進東京巨蛋的曙光，且在成功前進日本後，再度驚奇轟垮美國隊，並靠著戰績優勢擠入冠軍戰。在冠軍戰中，短時間內，中華隊所有球員聲名大噪，尤其是隊長陳傑憲更成為家喻戶曉的巨星，所到之處都充滿了球迷。記者會上，中職會長蔡其昌在致詞時，表示：「很高興受邀出席，站在中職角度而言，奪冠過程可以被拍成電影，聯盟是樂觀其成。」熱愛棒球的陳立白因熱愛棒球的心，讓他決定籌拍棒球電影，特別邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部冠軍電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。他表示：「電影重要，紀錄片也很重要，以進度而言，搞不好紀錄片可能會更快，希望都能以激勵人心為目的。」