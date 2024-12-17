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受到大陸冷氣團及冷輻射影響，彰化清晨已連續2天清晨出現10度以下低溫，根據消防局統計指出，自15日到今（17）日已發生108起緊急送醫案件，其中有8件無呼吸心跳通報緊急送醫，年紀最輕為51歲，最年長為85歲。彰化縣消防局表示，自本月15日至今天上午8時，彰化縣48小時內共接獲108件緊急通報救護案件，症狀包含心肌梗塞、身體不適等；其中有6名男性、2名女性心跳驟停，到院前無呼吸心跳，6名男性中年紀最長者為77歲，最年輕者為51歲男子；2名女性患者年紀都偏高，分別是79歲、85歲。彰化縣消防局說明，依消防局過去執行急病救護48小時，平均為54件，其實未有明顯增減，且這8件OHCA，並非一定是因天冷猝死案件，患者送醫急救後仍有極高機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因仍須由醫師判定，提醒民眾，保暖很重要，氣溫將再度下降，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，注意保暖，一旦發現有不適應早就醫治療，以免耽誤治療黃金時間。