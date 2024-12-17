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民眾黨主席柯文哲今（17）日被《鏡週刊》爆出，2020年啟動「屯田計劃」開設眾城公司目標撈20億元，更找來「大媽老司機」朱蕙蓉擔任董事。朱蕙蓉今受訪時坦承自己有被友人找去簽名開公司，但當時基於信任對細節完全不了解，也不知道跟柯文哲有關，「就是一個蠢大媽這樣子而已」；她上節目廣告時間閒聊時，則不經意透露引薦她開公司的就是前立委蔡壁如。民眾黨編號004創黨元老朱蕙蓉今天受訪時，坦承《鏡週刊》的「屯田計劃」爆料內容，就是她在北檢被約談時看見的資料。朱蕙蓉表示，她過去幾天在多個節目說過有件事情她很震驚，自己的名字被當人頭指的就是被當成眾城公司大股東這件事。朱蕙蓉嘆說自己就是「蠢」，2020年是一位友人說要開公司，找她當股東，她基於信任才同意簽名，她其實一直不知道這間公司有沒有開成、有沒有營運，所以當時在北檢看到資料時才會這麼震驚。「我已經震驚很久了，11月26日就震驚很久，還被攻擊、又啞巴吃黃蓮。」朱蕙蓉稍晚上POP Radio《POP搶先爆》節目主持人邱明玉專訪時，被問到當初找她開公司的友人算不算民眾黨人、親柯文哲？朱蕙蓉則坦承「算是」。而在廣告期間與主持人聊天時，主持人問這位朋友是蔡壁如嗎？朱蕙蓉則反問：「妳怎麼會覺得是她？」但未直接否認。朱蕙蓉透露，今早有問蔡要怎麼回應，她心裡很不舒服，覺得蔡開公司怎麼不說一聲，蔡既然有引薦，事後應該要說一聲，結果蔡壁如的名字並沒有出現在眾城公司名單中，她也很驚訝。朱還說蔡壁如說她完全忘了，她知道要開公司，但事後怎麼運作的也不知情。