我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄高中舊照遭起底，和如今精緻外貌有所差異，她也不否認為了變美曾在臉上花200萬元。（圖／林襄臉書）

▲林襄曾在節目上回嗆風田：「我有200萬的臉，你有嗎？」（圖／女孩好野YouTube）

▲▼林襄為了演唱會站在椅子上一事道歉，但仍難平觀眾怒火。（圖／翻攝自Threads）

▲黃小柔（右）和Vicky（左）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌霸佔座位，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

▲林襄（左）、林穎樂（右）遭影射就是霸佔位子的人。（圖／綜藝玩很大YouTube）

▲林襄轉發經紀公司聲明，澄清自己絕非當事人。（圖／林襄IG）

味全龍啦啦隊隊女神林襄因出眾的外型不僅在台灣人氣十足，日韓、港澳也有許多支持者，但近日林襄負面爭議連環爆，先是在朝聖周杰倫演唱會時，站到椅子上看表演，隨後又被捲入高鐵不讓座風波。林襄雖否認搶座位也為演唱會的脫序舉動道歉，但還是讓她登上風口浪尖，過去曾大方承認花200萬元整形一事也再被網友拿出來討論，相關爭議話題持續發酵。現年27歲的林襄在高中時就小有名氣，但她過去外型跟如今差距甚遠，2015年讀書的舊照曾遭網友起底，多次陷入整形疑雲。對此，林襄不否認為了變美有在臉上付出心力，包含打淨膚雷射、牙齒美白，都花了她不少錢。林襄受訪時透露，自己20歲就戴牙套矯正牙齒，一顆牙花費約2-2.5萬元，共矯正8顆牙齒，加上牙套及美白貼片，她花了高達200萬元。今年8月林襄在節目《女孩好野》上，和同為固定班底的風田玩遊戲時，被對方嗆：「我有天然的臉，妳有嗎？」林襄也當場回擊：「我有200萬的臉，你有嗎？」坦蕩態度讓現場眾人都被嚇到。林襄事後受訪時也表示：「我沒有那麼容易被擊倒啦，也不會走心」，對於外界的批評指教她都虛心接受。日前周杰倫在大巨蛋開唱，林襄及同為啦啦隊女孩的芷霖一同去看演唱會，也被觀眾直擊直接站到椅子上看表演，害後面觀眾都被擋住。當時林襄直接回覆留言道歉：「很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！能一起唱〈半島鐵盒〉是身為粉絲的我最大願望，只問過後面的朋友，他們表示可以站起來試試，所以才鼓起勇氣站了起來，但我當下沒有想到還有更多的後面的後面，所以影響到了大家，這點我感到非常抱歉」。不過林襄此番說詞並沒有獲得多少諒解，更有網友繼續追問她：「有沒有把人家椅子擦乾淨啦」，林襄則回覆了兩個下跪的表情符號，希望能平息網友怒火。周杰倫公司杰威爾在演唱會期間也再度發布公告，提醒大家：「演出中請勿站立在椅子上，以免發生危險」，就是怕有人效仿這種違規舉動。女星黃小柔和Vicky日前在綜藝節目《小姐不熙娣》控訴兩位後輩女星曾霸佔她們對號座座位、堅持不讓座，還冷回：「那邊還有空位。」當時黃小柔在節目上怒轟她們「超沒禮貌」，又跟小S透露當事人是現在的高人氣女星：「她們現在是可以這麼跩啦！」引起網友猜測。後來就有粉絲挖出黃小柔和Vicky之前上節目《綜藝玩很大》的畫面，同場來賓就有林襄和林穎樂，認為她倆就是佔位的兇手。林襄經紀公司對此火速澄清，強調林襄沒有被共同出外景的藝人詢問過讓位，非事件當事人，希望大家不要以訛傳訛散播不實言論，林穎樂也跳出來否認，「我們錄節目沒有發生過這件事情」。但有記者詢問Vicky是否在指林襄時，Vicky未否認只說：「是誰真的不重要！重要的是禮貌問題。」讓網友覺得林襄嫌疑還是頗大，否則為何Vicky不直接回應非指林襄就好。而林襄經紀人莉奈則不滿林襄遭影射，為其發聲：「林襄是我認識的藝人中最有禮貌的女孩！」強調這種事絕對不可能發生在林襄身上，真相究竟如何，就得看Vicky、黃小柔願不願意出來說清楚。