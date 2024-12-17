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中華信用評等公司今（17）日公布「2025年台灣信用展望」報告指出，人工智慧相關產品的強勁出口需求，為台灣經濟成長所面臨的逆風情勢提供充裕的緩衝空間，並調高明年台灣經濟成長率（GDP）至2.4%。不過，相較其他機構預測值相對較低，主計總處估明年3.29%，國泰金2.8%、惠譽2.6%。中華信評信用分析師許智清指出強勁且持續成長的人工智慧相關設備需求，將帶動台灣明年的經濟復甦，因此，中華信評將2025年台灣經濟成長率由先前的2.1%調升為2.4%。許智清進一步分析，台灣在雲端運算與人工智慧供應鏈中的強健地位，使得科技業成為台灣貿易導向型經濟的驅動因素，，特別是雲端運算與人工智慧方面的需求。全球供應鏈移轉範圍擴大，有助於帶動2024年台灣的固定資產投資。雖然國內消費成長有所減緩，但仍維持溫和成長。中華信評預期，就業情況穩定且消費者信心表現將令人滿意，但2025年民間消費的重要性將降低。不過，中華信評認為，未來幾季台灣企業仍將面臨6大風險，包括全球貿易風險，關稅增加將使出口、市場信心與經濟成長面臨壓力；中國經濟風險，貿易關稅升高對經濟成長的壓力加劇，可能導致中國陷入通貨緊縮惡性循環；地緣政治風險，地緣政治緊張局勢持續升級可能會使政策走向難以預測，並增加金融市場的波動性；融資風險，利差因市場前景尚不明朗而擴大，可能導致整體融資成本升高。此外，台灣企業可能面臨的結構性風險，包括氣候變遷風險，極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；科技風險，技術進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對營運形成干擾。